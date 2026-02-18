Avatar: Frontiers of Pandora пополнила каталог подписки Game Pass

Обладатели подписок Game Pass Ultimate и PC Game Pass могут официально отправляться на Пандору. Библиотека Game Pass пополнилась экшеном во вселенной Джеймса Кэмерона — Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft.

Игрокам предстоит взять на себя роль на’ви, который спустя 15 лет плена в корпорации RDA возвращается к своим истокам. В роли «дитя двух миров» вам предстоит объединить кланы Пандоры, оседлать икрана и защитить Западный фронтир от технологического вторжения людей.

Кроме того, теперь игроки смогут пройти приключение на Западном фронтире Пандоры с видом от третьего лица. Это даст новый взгляд на окружающий мир, позволит наблюдать за движениями своего персонажа и оценивать детали экипировки со стороны, что значительно меняет восприятие исследования мира.

Игра и сюжетное дополнение «Из пепла» (From the Ashes) также доступны для покупки на PS5, Xbox Series X|S и PC.