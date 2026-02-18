ЧАТ ИГРЫ
Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
6.7 593 оценки

Avatar: Frontiers of Pandora пополнила каталог подписки Game Pass

Обладатели подписок Game Pass Ultimate и PC Game Pass могут официально отправляться на Пандору. Библиотека Game Pass пополнилась экшеном во вселенной Джеймса Кэмерона — Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft.

Игрокам предстоит взять на себя роль на’ви, который спустя 15 лет плена в корпорации RDA возвращается к своим истокам. В роли «дитя двух миров» вам предстоит объединить кланы Пандоры, оседлать икрана и защитить Западный фронтир от технологического вторжения людей.

Кроме того, теперь игроки смогут пройти приключение на Западном фронтире Пандоры с видом от третьего лица. Это даст новый взгляд на окружающий мир, позволит наблюдать за движениями своего персонажа и оценивать детали экипировки со стороны, что значительно меняет восприятие исследования мира.

Игра и сюжетное дополнение «Из пепла» (From the Ashes) также доступны для покупки на PS5, Xbox Series X|S и PC.

QueasyRush

я её на старте брал на series x три года назад за 3500, в этой игре очень не хватает миникарты, бывает непонятно куда идти, ну и захват базы людей в открытую очень сложный, принуждают к стелсу, а я его не люблю, особенно кривой юбисофтовский, в общем поиграл десяток часов и забросил, но помню момент когда превращаешься в бабочку и летишь над речушкой и водопадом по лесу, это просто фотореализм был, очень красиво, всё таки SnowDrop Engine из The Divizion

askazanov

Чё, где эти новые "хацкеры"? Когда защиту тут снимут? ))))

Витюня Скобочник

Вот это халяву завезли)) с халявным геймпассом

sa1958

Повезло, кому-то.

