Avatar: Frontiers of Pandora пополнила каталог подписки Game Pass

Обладатели подписок Game Pass Ultimate и PC Game Pass могут официально отправляться на Пандору. Библиотека Game Pass пополнилась экшеном во вселенной Джеймса Кэмерона — Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft.
Игрокам предстоит взять на себя роль на’ви, который спустя 15 лет плена в корпорации RDA возвращается к своим истокам. В роли «дитя двух миров» вам предстоит объединить кланы Пандоры, оседлать икрана и защитить Западный фронтир от технологического вторжения людей.
Кроме того, теперь игроки смогут пройти приключение на Западном фронтире Пандоры с видом от третьего лица. Это даст новый взгляд на окружающий мир, позволит наблюдать за движениями своего персонажа и оценивать детали экипировки со стороны, что значительно меняет восприятие исследования мира.
Игра и сюжетное дополнение «Из пепла» (From the Ashes) также доступны для покупки на PS5, Xbox Series X|S и PC.
я её на старте брал на series x три года назад за 3500, в этой игре очень не хватает миникарты, бывает непонятно куда идти, ну и захват базы людей в открытую очень сложный, принуждают к стелсу, а я его не люблю, особенно кривой юбисофтовский, в общем поиграл десяток часов и забросил, но помню момент когда превращаешься в бабочку и летишь над речушкой и водопадом по лесу, это просто фотореализм был, очень красиво, всё таки SnowDrop Engine из The Divizion
Чё, где эти новые "хацкеры"? Когда защиту тут снимут? ))))
Вот это халяву завезли)) с халявным геймпассом
Повезло, кому-то.