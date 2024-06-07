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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
6.9 453 оценки

Avatar: Frontiers of Pandora скоро появится в Steam

monk70
Новости

Steam подтвердил, что Avatar: Frontiers of Pandora скоро выйдет на платформе. Страница игры уже доступна, и в качестве даты релиза указано 18 июня.

Avatar: Frontiers of Pandora доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Похищенные человеческой милитаристской корпорацией, известной как RDA, вы, На'ви, были обучены и созданы для служения их целям. Пятнадцать лет спустя он наконец-то свободен, но чувствует себя чужим в месте своего рождения. Воссоединитесь со своим утраченным наследием, узнайте, что на самом деле значит быть На’ви, и присоединяйтесь к другим кланам, чтобы защитить Пандору от ГДР.

-5
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Raphtallia

Очередной рескин фаркрая. $10, больше она не стоит.

9
KeDweller

От этого игра лучше не станет. Как никому не нужна была, так и сейчас не нужна будет.

2
Armen 88

И ?

1
Kamishini1993

Так так так, почти пол года всего задержка теперь, Асасин видимо еще хорошо продается у себя, поэтому попозже выпустят

0
Пользователь ВКонтакте

А зачем? // Максим Долматов

0
kotasha

Эта игру уже не спасёт от провала.

0
GrYnT101

А мне игра понравилась фанатам Аватара рекомендую

p.s возможно понравилась потому что из фаркраев я играл только в 3 часть на релизе

0
Пользователь ВКонтакте

Если бы поиграл в пятую,вообще бы молился на серию. // Влад Винчестер

-1
Пользователь ВКонтакте

Юбики которые умеют делать игры которые затягивают.Жду в стиме. // Влад Винчестер

0
spaMER_ID

Это где такие юбики? В далёком 2003м?

0
Пользователь ВКонтакте spaMER_ID

Это те юбики которые в 2008 выпустили ассасина?который мне с его стелсом нахер не всрался?
Спасибо,но современный фар край и ассасин мне ближе. // Влад Винчестер

0
ka27

Германская Демократическая Республика :)

Молодцы ГДР !

0
PastoralUpton

Но ГДР давно уже как нет ...после объединения стало ФРГ

0
erkins007

Игра безумно красивая и просто шикарно оптимизирована. Но к сожалению идеальное техническое и графическое состояние омрачает посредственный геймплей.

0