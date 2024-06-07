Avatar: Frontiers of Pandora скоро появится в Steam

Steam подтвердил, что Avatar: Frontiers of Pandora скоро выйдет на платформе. Страница игры уже доступна, и в качестве даты релиза указано 18 июня.
Avatar: Frontiers of Pandora доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Похищенные человеческой милитаристской корпорацией, известной как RDA, вы, На'ви, были обучены и созданы для служения их целям. Пятнадцать лет спустя он наконец-то свободен, но чувствует себя чужим в месте своего рождения. Воссоединитесь со своим утраченным наследием, узнайте, что на самом деле значит быть На’ви, и присоединяйтесь к другим кланам, чтобы защитить Пандору от ГДР.
Очередной рескин фаркрая. $10, больше она не стоит.
От этого игра лучше не станет. Как никому не нужна была, так и сейчас не нужна будет.
И ?
Так так так, почти пол года всего задержка теперь, Асасин видимо еще хорошо продается у себя, поэтому попозже выпустят
А зачем? // Максим Долматов
Эта игру уже не спасёт от провала.
А мне игра понравилась фанатам Аватара рекомендую
p.s возможно понравилась потому что из фаркраев я играл только в 3 часть на релизе
Если бы поиграл в пятую,вообще бы молился на серию. // Влад Винчестер
Юбики которые умеют делать игры которые затягивают.Жду в стиме. // Влад Винчестер
Это где такие юбики? В далёком 2003м?
Это те юбики которые в 2008 выпустили ассасина?который мне с его стелсом нахер не всрался?
Спасибо,но современный фар край и ассасин мне ближе. // Влад Винчестер
Германская Демократическая Республика :)
Молодцы ГДР !
Но ГДР давно уже как нет ...после объединения стало ФРГ
Игра безумно красивая и просто шикарно оптимизирована. Но к сожалению идеальное техническое и графическое состояние омрачает посредственный геймплей.