Avatar: Frontiers of Pandora установила новый рекорд по количеству игроков в Steam - более 15 тысяч

Avatar: Frontiers of Pandora переживает внезапное возрождение после премьеры фильма «Аватар: Пламя и пепел» и выхода нового дополнения From the Ashes. Игра Ubisoft, изначально показавшая результаты ниже ожидаемых, сейчас бьет рекорды по количеству игроков и обретает новую жизнь на игровой сцене.

Данные SteamDB показывают, что в Avatar: Frontiers of Pandora, где ранее в среднем одновременно играли не более 2000 человек, был установлен новый рекорд: одновременно в игру зашли более 15 000 игроков.

Всплеск популярности не ограничивается только Steam: отчеты в социальных сетях указывают на аналогичный рост в консольных версиях и на платформе Ubisoft Connect. Такой позитивный момент совпал с внедрением важных обновлений, о которых просила сообщество: режим от третьего лица, «Новая игра плюс» и, в первую очередь, DLC From the Ashes, тесно связанный с сюжетом нового фильма.

Это не первый случай, когда игра Ubisoft находит свою аудиторию после непростого старта. В компании есть опыт возрождения проблемных релизов, включая For Honor, Rainbow Six Siege и The Division 2.

Благодаря постоянной поддержке Ubisoft и импульсу кинофраншизы Джеймса Кэмерона стоимостью в миллиард долларов, Avatar: Frontiers of Pandora, похоже, наконец-то достигает признания, на которое надеялись ее разработчики, выделяясь как одна из самых интересных игр с открытым миром текущего поколения.