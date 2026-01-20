Avatar Frontiers of Pandora вернулась в топ самых популярных игр на PS5

Забытая игра от Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora, в настоящее время переживает неожиданный ренессанс своей популярности на PlayStation 5. Согласно данным PS Time Tracker, за последние 30 дней шутер с открытым миром, впервые с момента релиза вернулася в топ-100 самых популярных игр PSN. В частности, сейчас игра занимает 80-е место, а средняя продолжительность игровой сессии составляет 1 час 37 минут.

Внезапное возвращение игроков в мир Пандоры не является случайным и напрямую связано с недавней премьерой фильма «Аватар: Пламя и пепел», который вновь пробудил интерес к этому вселенному. Несмотря на то, что на момент релиза игра получила смешанные отзывы со средней оценкой 72 на Metacritic, с самого начала ее хвалили за потрясающую графику. На рост популярности также повлияла и привлекательная цена: в настоящее время Frontiers of Pandora можно купить в PS Store за $29,99 (~2400 рублей), что в два раза дешевле первоначальной розничной стоимость игры.

В настоящее время Avatar: Frontiers of Pandora считается одной из самых технологичных игр на рынке, предлагая специальные улучшения для владельцев самой мощной консоли Sony — PS5 Pro.