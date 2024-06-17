Avatar: Frontiers of Pandora вышла в Steam и продается со скидкой 40%

Сегодня состоялся выход игры Avatar: Frontiers of Pandora от компании Ubisoft и студии Massive Entertainment в магазине Steam. Игра продается со скидкой 40%.
В игре рассказывается про одного из представителей племени на'ви, которого похищает корпорация RDA, пытающаяся колонизировать Пандору. На протяжении многих лет RDA воспитывает героя с единственной целью — чтобы тот служил их интересам. Однако спустя пятнадцать лет ему все-таки удаётся обрести свободу и вернуться на родину.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Была бы озвучка. Может быть взял бы. Чисто время убить. А так... Да ну нафиг. Не интересно даже со скидкой в 99%.
С таким графоном конечно не интересно будет...
Ты глянь качественные обзоры.
Судя по тому, что ты считаешь данную игру хорошей, а обзоры от Стопов некачественными. А также судя по твоим подпискам и оценкам.
У нас с тобой очень разное представление о качестве.
Игра полнейшая шляпа, очень жалею что купил, покупал почти как вышла с сезонником и ещё по фулпрайсу. Если бы покупал не в юбисторе, а в стиме или егс, то сделал бы рефанд
Аналогично. Купился на заверения и думал, что невозможно угробить новую франшизу по фильму, даже с вкраплением юбиковских механик. Увы, глубоко ошибался - такого унылого, бездушного и унылого дер&ма, я не ожидал. Спойлер для желающих купить игру в СТИМ :- Начало, вроде многообещающее, но Вы потеряете шанс рефанднуть игру, так как там часа два/три, идет какой то "движняк", но потом Вас "окунут в помои с головой", после чего (лично у меня) = окончательное удаление, без желания в "это" играть + сожаление о потраченных средствах и потери последней искорки веры в юбиков.
42$ за это? Нет спасибо.
Дуньку вырезали?
У них своё соглашение с этой компанией похоже, не убирают защиту спустя года да же из мелких игр.
Они вообще не убирают защиты из своих игр.
это 40% на 90 процентную скидку? если нет, то не надо
С таким ценником, даже с учетом скидки, могут мои яйца полизать предварительно, а пока пусть идут куда подальше.
Ой, извините
Интересно я дождусь оптимизации игры или нет // Иван Грачев
Нет, оптимизация это обновление компа
последнее время вбухивают гигантские бюджеты в унылое г...., как юбикам еще надоело клепать одно и тоже и все хуже хуже и хуже, а пипл хавает к несчастью.
Давайте в пс плюс и может я это скачаю. Но это не точно
не на пс5 с просадками это такое себе
Очередная игра, в которой картинка и зачистка территории от юби?
Meh...
Классика гомософт, больше они ничего не могут и даже это они могут плохо
Берём!