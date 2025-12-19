Для Avatar: Frontiers Of Pandora стало доступно сюжетное дополнение From The Ashes

Ubisoft выпустила новое дополнение для Avatar: Frontiers Of Pandora одновременно с мировым прокатом нового фильма «Аватар: Огонь и Пепел».

Новое дополнение, From The Ashes, добавляет сражения между кланами На’ви. Вы играете за Со’лека, которому предстоит сразиться с налетчиками Мангкван (также известными как клан Пепла). Различные члены враждующего клана На’ви заставят вас использовать разные стили боя, от снайперских перестрелок до воздушных боев.

Ранее игра была только с видом от первого лица, но бесплатное обновление, выпущенное 5 декабря, добавило возможность исследовать мир Пандоры от третьего лица, а также добавило режим «Новая игра+».