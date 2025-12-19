ЧАТ ИГРЫ
Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
6.8 574 оценки

Для Avatar: Frontiers Of Pandora стало доступно сюжетное дополнение From The Ashes

monk70 monk70

Ubisoft выпустила новое дополнение для Avatar: Frontiers Of Pandora одновременно с мировым прокатом нового фильма «Аватар: Огонь и Пепел».

Новое дополнение, From The Ashes, добавляет сражения между кланами На’ви. Вы играете за Со’лека, которому предстоит сразиться с налетчиками Мангкван (также известными как клан Пепла). Различные члены враждующего клана На’ви заставят вас использовать разные стили боя, от снайперских перестрелок до воздушных боев.

Ранее игра была только с видом от первого лица, но бесплатное обновление, выпущенное 5 декабря, добавило возможность исследовать мир Пандоры от третьего лица, а также добавило режим «Новая игра+».

Комментарии:  5
Marie Roswell

Со’лек тащи.

1
Andrey Nikiforov

Ну ты же не из Питера....

sa1958

Ну и как стало лучше?

1
WerGC

позор скидка только на базовую игру на издание complete edition нету,пусть сами играют

sapov

Вот нахер так делать, полностью надо игнорировать это длс, покупаешь пропуск на все длс и на тебе в лицо порцию мочи в виде ллс которое в пропуск не входит