Для Avatar: Frontiers of Pandora вышло крупное обновление, добавляющее вид от 3-го лица и Новую игру+

Ubisoft выпустила бесплатное обновление для Avatar: Frontiers of Pandora на Xbox Series, PlayStation 5 и ПК в Ubisoft Store, Steam и Epic Games Store. Обновление добавляет две самые востребованные функции сообщества: режим от третьего лица и «Новую игру+».

Благодаря новому режиму от третьего лица у вас впервые появится возможность исследовать Западный рубеж Пандоры с расширенной перспективы. Вы сможете полностью рассмотреть своего персонажа На'ви, включая все косметические изменения, перемещаясь по яркому миру.

Команда разработчиков Massive Entertainment внесла значительные изменения в анимацию, управление и камеру, чтобы обеспечить бесперебойную работу нового режима. После загрузки обновления игра по-прежнему будет запускаться с видом от первого лица. Однако, удерживая кнопку, вы можете в любой момент переключиться на вид от третьего лица и вернуться обратно так же плавно.

Эта гибкость обеспечивает более динамичные бои и исследование мира. Вы сами решаете, предпочитаете ли вы захватывающий вид от первого лица или наблюдаете за своим персонажем в действии, наслаждаясь красотой Пандоры.

Кроме того, игра теперь предлагает более стабильный режим 40 кадров в секунду, что обеспечивает более плавный игровой процесс, особенно на консолях. Эти изменения демонстрируют, что Ubisoft и Massive Entertainment внимательно прислушиваются к отзывам сообщества.

С появлением «Новой игры+» вы получите возможность начать игру в Avatar: Frontiers of Pandora с самого начала, не теряя предыдущий прогресс. Вы сохраните весь свой инвентарь и разблокированные способности с первого прохождения. Взамен вы столкнётесь с более сильными противниками, получите доступ к новому снаряжению и расширенному дереву навыков для преодоления новых испытаний.

Кроме того, 19 декабря выйдет сюжетное дополнение From the Ashes. В новой истории, действие которой разворачивается после событий основной игры, Со'лек пробуждается в опустошенных лесах леса Кинглор. Его спутники и семья Саренту пропали без вести, и ему предстоит противостоять могущественному клану Эша и RDA, чтобы спасти их.

From the Ashes также будет поддерживать вид от третьего лица, что позволит вам свободно переключаться между видами. Дополнение предлагает новые локации, новые испытания и историю, полную конфликтов и мести.