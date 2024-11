Для Avatar: Frontiers of Pandora вышло сюжетное дополнение Secrets of the Spires и обновление 1.2

Второй сюжетный DLC от Massive Entertainment для Avatar: Frontiers of Pandora, Secrets of the Spires, вышел после небольшой задержки. Он отправляет нас в новый регион, Шпили Облачного Леса, и продолжает повествование базовой игры. Новые игроки могут пропустить основную историю и сразу перейти к DLC, выбрав «Благосклонность Ануфи» в своем журнале заданий.

Secrets of the Spires представляет новый клан Na'vi. Регион предлагает различные каньоны и пещеры, и вы освоите новые навыки для своего Икрана, чтобы уничтожать воздушные силы RDA. Вы также получаете новое монтируемое оружие.

Avatar: Frontiers of Pandora доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Хотя последнее обновление добавляет новые функции для всех игроков (включая поддержку PS5 Pro), Massive не прокомментировала, получит ли игра с открытым миром больше контента.