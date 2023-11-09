Game Informer рассказали про кланы Avatar: Frontiers of Pandora и показали новые скриншоты

Avatar: Frontiers of Pandora представляет три совершенно новых клана во вселенной «Аватара»: Аранахе, Зесва и Каме’тире. Каждое племя называет своим домом один из трёх биомов Западного Фронтира – Кинглорский Лес, Верхние Равнины и Облачный Лес соответственно. Заискивать перед каждым из них, изучая их пути, — это важный шаг на вашем пути к восстановлению своей культуры На'ви, а также к получению достаточной поддержки, чтобы дать отпор злодейскому RDA, эксплуатирующему добычу полезных ископаемых.

Аранахе

Первый клан, с которым вы столкнетесь, проживает в лесу Кинглор. Как и клан Оматикайя из первого фильма, Аранахе живут на Дереве-доме и поддерживают симбиотические отношения с Кинглорами, большими существами, похожими на мотыльков. Это потому, что клан в основном состоит из ткачей и ремесленников, поэтому эти На'ви полагаются на шелк Кинглора для создания экстравагантных и замысловатых тканей. Прочное волокно шелка также применяется при изготовлении оружия, например, при изготовлении мощных тетив для лука. В обмен на эти дары Аранахе служат смотрителями Кинглоров.

К сожалению, этот баланс нарушается присутствием RDA в этом районе, и одна из ваших первоочередных задач — восстановление такого образа жизни. Однако сплотить клан для ответного удара будет непросто. Утонченные вкусы аранахе означают, что у них гордое и несколько превосходящее отношение. Когда вы впервые встречаетесь с ними, их лидер, Каннат, несколько отрицает ужасную ситуацию и не доверяет вам и сопротивлению, пряча голову в песок, к огорчению своей мятежной дочери Этувы.

Тем не менее, Аранахе — мирное и упорядоченное племя, которое ценит консенсус выше индивидуальных потребностей.

Зесва

Этот красочный, шумный и свирепый клан воинов бродит по холмистым лугам Верхних равнин. Их жажда битвы означает, что, в отличие от Аранахе, они обращаются за помощью к игроку в борьбе с RDA. Вы можете легко обнаружить их поселения благодаря большим красочным воздушным змеям, которые парят над головой благодаря постоянно ветреной среде Верхних равнин.

Зесва ведут кочевой образ жизни, поскольку путешествуют вместе с большими послушными существами, называемыми закру. Эти мирные, похожие на слонов животные производят молоко, которое составляет основу рациона зесвы. Закру редко передвигаются и выживают, закапывая свои хоботы под землю, чтобы питаться почвенными бактериями. Когда закру наконец уходят, что разработчики Massive описывают как событие, которое случается раз в поколение, клан движется вместе с ними.

По словам повествовательного дизайнера Челлы Раманан, Massive рассматривали кенийское племя масаи как основное влияние на зесва. Это отражено в красных и желтых оттенках тканей зесва и в красивых плетеных прическах, которые иногда напоминают рога. Эти На'ви любят веселиться так же, как и сражаться. По словам Раманана, они даже встретят вас с группой, как только вы докажете им, что вы способный воин.

Каме'тир

Поищите как следует, и вы найдете это скрытное племя, спрятанное в туманных глубинах Облачного леса. Затворнические, замкнутые и такие же загадочные, как и их дом, каме'тиры — опытные аптекари и травники. Их глубокие знания и понимание растительной жизни также отражены в их органической одежде. Это включает в себя внушительные доспехи, изготовленные посредством обработки дерева, искусство смягчения и придания дереву различных форм.

В соответствии с характером клана, Massive были наиболее уклончивы в раскрытии особенностей каме’тир. Мы знаем, что этот клан уже некоторое время никто не видел, поскольку они решили жить в самоизоляции. Что касается личности, Раманан описывает Каме'тир как «капризных», «подозрительных» и «немного жестоких» по сравнению с двумя другими кланами, и они не являются нетерпеливыми воинами. Они скорее скроют то, что им дорого, чем будут физически защищать его. Прежде всего, Каме'тиры — известные смотрители и, несмотря на их настороженность к посторонним, могут стать ценными союзниками.

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.