Красота и величие Пандоры в новом ролике Avatar: Frontiers of Pandora

Издательство Ubisoft опубликовала новый проморолик Avatar: Frontiers of Pandora, в котором особое внимание уделяется открытому миру, который можно будет исследовать при прохождении игры, а также захватывающий дух пейзажи.
Ролик, опубликованный в официальном аккаунте игры в Twitter, дает нам еще один взгляд на величие Avatar Frontiers of Pandora, с лесом Кинглор и плавающими водопадами, наполненными тайнами. Если вы являетесь фанатом кинофраншизы "Аватар" и его удивительного мира, эта игра несомненно подарит вам неповторимые впечатления.
Релиз Avatar: Frontiers of Pandora запланирован на 7 декабря на РС, PS5 и Xbox Series X.
Охладите свой пыл от увиденного, ближе к релизу графику игры порежут, во благо пройзводительности консоли.
Это пастгенный уровень леса, изначально порезали, просто очень цветасто)
Забыл добавить, а также в угоду оптимизации под 1000 и 2000 серию видеокарт, на которых большая часть ПК геймеров все ещё сидит...
оптимизации? Скорее доведение неоптимизированного кода до возможности запуска на упомянутых сериях.
жаль, что игра не от третьего лица
Заточена под VR, очевидно