Красота и величие Пандоры в новом ролике Avatar: Frontiers of Pandora ©

Издательство Ubisoft опубликовала новый проморолик Avatar: Frontiers of Pandora, в котором особое внимание уделяется открытому миру, который можно будет исследовать при прохождении игры, а также захватывающий дух пейзажи.

Ролик, опубликованный в официальном аккаунте игры в Twitter, дает нам еще один взгляд на величие Avatar Frontiers of Pandora, с лесом Кинглор и плавающими водопадами, наполненными тайнами. Если вы являетесь фанатом кинофраншизы "Аватар" и его удивительного мира, эта игра несомненно подарит вам неповторимые впечатления.

Релиз Avatar: Frontiers of Pandora запланирован на 7 декабря на РС, PS5 и Xbox Series X.