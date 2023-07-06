Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
7.4 201 оценка

Красота и величие Пандоры в новом ролике Avatar: Frontiers of Pandora

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Gruz_
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Издательство Ubisoft опубликовала новый проморолик Avatar: Frontiers of Pandora, в котором особое внимание уделяется открытому миру, который можно будет исследовать при прохождении игры, а также захватывающий дух пейзажи.

Ролик, опубликованный в официальном аккаунте игры в Twitter, дает нам еще один взгляд на величие Avatar Frontiers of Pandora, с лесом Кинглор и плавающими водопадами, наполненными тайнами. Если вы являетесь фанатом кинофраншизы "Аватар" и его удивительного мира, эта игра несомненно подарит вам неповторимые впечатления.

Релиз Avatar: Frontiers of Pandora запланирован на 7 декабря на РС, PS5 и Xbox Series X.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
User_200

Охладите свой пыл от увиденного, ближе к релизу графику игры порежут, во благо пройзводительности консоли.

1
Listoman

Это пастгенный уровень леса, изначально порезали, просто очень цветасто)

-6
Clive Rosfield

Забыл добавить, а также в угоду оптимизации под 1000 и 2000 серию видеокарт, на которых большая часть ПК геймеров все ещё сидит...

-2
DarkScorpius Clive Rosfield

оптимизации? Скорее доведение неоптимизированного кода до возможности запуска на упомянутых сериях.

0
bekertughan

жаль, что игра не от третьего лица

-1
0ncnjqybr

Заточена под VR, очевидно

-2