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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
7.4 231 оценка

Новое видео объясняет, как работает боевая система Avatar: Frontiers of Pandora

Gruz_
Новости

По мере приближения релиза Avatar: Frontiers of Pandora новая игра от Ubisoft с открытым миром продолжает обрастать новыми подробностями. Журналисты IGN уже успели опробовать Avatar: Frontiers of Pandora и опубликовали новый 6-минутный видеоролик, рассказывающий о том, как устроена боевая часть игры.

Человеческие технологии шумные, разрушительные и несколько грубые. В то время как оружие На'ви, как правило, более мощное, скрытное и точное. Так что оружие На'ви всецело ориентировано на точность и одновременно является стелс-инструментом, что позволяет сохранить их стелс-цикл, - объясняет Дрю Рехнер (Drew Rechner), заместитель директора игры. Все они следуют идее точности, планирования и бесшумного уничтожения.

Как утверждает Ubisoft, большинство врагов в Avatar: Frontiers of Pandora обладают "слабыми местами". Кроме того, есть в игре и особые типы боеприпасов, к примеру, можно взять гранату и приклеить к стреле. Вариантов достаточно много.

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Игра также будет доступна на старте через сервис подписки Ubisoft+.

15
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
GraF68ru

так же, как в far cry, запилили аддон аля Blood Dragon или Primal.

8
User_200

Обычная механика из фар край, появится аванпосты с прокачкой и тонна квестов на поиски ресурсов, открытый мир будет большим.

6
Zolq
более мощное

c каких хренов у аборигенов пушки лучше чем у сверхцивилизации, которая спокойно осваивает космос?

Ну и тупая срань.

4
Slokas

Что еще можно ожидать от убейсофт?

0
kekus1995

Опять Far cry))) Сколько, говорите, они это делали?)))

4
tvorog8088

Короче тупо фаркрай с другими текстурками, а зв от юбиков будет асасином с другими текстурками, юбики не парятся новый геймплей придумывая тупо текстурки меняют в старых играх.

3
SSStylish

Да там и анимации из FC по ходу. Халтура жесть.

3
Slokas

Старый фаркрай, но с новым ценником будет, так как они преподносят эту игру как прорыв(в случае убисрофт разве что анальный)

1
Капеллиместари

В нормальном качестве:

3
Aaro Niro

Такое ощущение что это аддон к far cry 6 типа Primal или Blood Dragon.

3
Slokas

Так и есть

0
Hakuni

меня одного в кринж кидает от лука взрываеющего меха и вертолет ?

1
Баклажонок

а в кринж тебя не кидает когда в различных шутерах бочки взрываются от попадения стрелы?

0
AdamC

лук для левши... почему-то бесит)) надеюсь сменить можно будет)

0
Баклажонок

Епт.. опять нытики набежали и сравнивают с фк...сравнивать игру котрую ещё купить нельзя.... надо быть сверхдебилом

-1