Новое видео объясняет, как работает боевая система Avatar: Frontiers of Pandora

По мере приближения релиза Avatar: Frontiers of Pandora новая игра от Ubisoft с открытым миром продолжает обрастать новыми подробностями. Журналисты IGN уже успели опробовать Avatar: Frontiers of Pandora и опубликовали новый 6-минутный видеоролик, рассказывающий о том, как устроена боевая часть игры.

Человеческие технологии шумные, разрушительные и несколько грубые. В то время как оружие На'ви, как правило, более мощное, скрытное и точное. Так что оружие На'ви всецело ориентировано на точность и одновременно является стелс-инструментом, что позволяет сохранить их стелс-цикл, - объясняет Дрю Рехнер (Drew Rechner), заместитель директора игры. Все они следуют идее точности, планирования и бесшумного уничтожения.

Как утверждает Ubisoft, большинство врагов в Avatar: Frontiers of Pandora обладают "слабыми местами". Кроме того, есть в игре и особые типы боеприпасов, к примеру, можно взять гранату и приклеить к стреле. Вариантов достаточно много.

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Игра также будет доступна на старте через сервис подписки Ubisoft+.