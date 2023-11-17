Новое видео объясняет, как работает боевая система Avatar: Frontiers of Pandora

По мере приближения релиза Avatar: Frontiers of Pandora новая игра от Ubisoft с открытым миром продолжает обрастать новыми подробностями. Журналисты IGN уже успели опробовать Avatar: Frontiers of Pandora и опубликовали новый 6-минутный видеоролик, рассказывающий о том, как устроена боевая часть игры.
Человеческие технологии шумные, разрушительные и несколько грубые. В то время как оружие На'ви, как правило, более мощное, скрытное и точное. Так что оружие На'ви всецело ориентировано на точность и одновременно является стелс-инструментом, что позволяет сохранить их стелс-цикл, - объясняет Дрю Рехнер (Drew Rechner), заместитель директора игры. Все они следуют идее точности, планирования и бесшумного уничтожения.
Как утверждает Ubisoft, большинство врагов в Avatar: Frontiers of Pandora обладают "слабыми местами". Кроме того, есть в игре и особые типы боеприпасов, к примеру, можно взять гранату и приклеить к стреле. Вариантов достаточно много.
Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Игра также будет доступна на старте через сервис подписки Ubisoft+.
так же, как в far cry, запилили аддон аля Blood Dragon или Primal.
Обычная механика из фар край, появится аванпосты с прокачкой и тонна квестов на поиски ресурсов, открытый мир будет большим.
c каких хренов у аборигенов пушки лучше чем у сверхцивилизации, которая спокойно осваивает космос?
Ну и тупая срань.
Что еще можно ожидать от убейсофт?
Опять Far cry))) Сколько, говорите, они это делали?)))
Короче тупо фаркрай с другими текстурками, а зв от юбиков будет асасином с другими текстурками, юбики не парятся новый геймплей придумывая тупо текстурки меняют в старых играх.
Да там и анимации из FC по ходу. Халтура жесть.
Старый фаркрай, но с новым ценником будет, так как они преподносят эту игру как прорыв(в случае убисрофт разве что анальный)
В нормальном качестве:
Такое ощущение что это аддон к far cry 6 типа Primal или Blood Dragon.
Так и есть
меня одного в кринж кидает от лука взрываеющего меха и вертолет ?
а в кринж тебя не кидает когда в различных шутерах бочки взрываются от попадения стрелы?
лук для левши... почему-то бесит)) надеюсь сменить можно будет)
Епт.. опять нытики набежали и сравнивают с фк...сравнивать игру котрую ещё купить нельзя.... надо быть сверхдебилом