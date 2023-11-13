Новый трейлер Avatar: Frontiers of Pandora демонстрирует особенности PS5-версии

Вышел новый трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft, демонстрирующий ее PS5-эксклюзивные возможности. Наряду с 3D Audio, в игре с открытым миром от первого лица используются тактильная обратная связь DualSense и адаптивные триггеры. Оцените их в действии ниже.

Как уже было показано во многих других играх, Haptic Feedback обеспечивает детальную вибрацию контроллера, независимо от того, приземляетесь ли вы на икрана с высоты, скачете ли по равнине на лошади или пробираетесь сквозь густую листву, прежде чем попасть на площадку для прыжков. Адаптивные триггеры также передают различные ощущения в зависимости от оружия: от давления при удержании и отпускании стрел из лука до запуска ракет из гранатомета.

Игроки PS5 могут получить Aranahe Warrior Pack бесплатно, хотя для этого требуется учетная запись Ubisoft. Avatar: Frontiers of Pandora выходит 7 декабря в мире для PS5, Xbox Series X/S и ПК.