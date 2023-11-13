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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
7.4 227 оценок

Новый трейлер Avatar: Frontiers of Pandora демонстрирует особенности PS5-версии

butcher69
Новости

Вышел новый трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft, демонстрирующий ее PS5-эксклюзивные возможности. Наряду с 3D Audio, в игре с открытым миром от первого лица используются тактильная обратная связь DualSense и адаптивные триггеры. Оцените их в действии ниже.

Как уже было показано во многих других играх, Haptic Feedback обеспечивает детальную вибрацию контроллера, независимо от того, приземляетесь ли вы на икрана с высоты, скачете ли по равнине на лошади или пробираетесь сквозь густую листву, прежде чем попасть на площадку для прыжков. Адаптивные триггеры также передают различные ощущения в зависимости от оружия: от давления при удержании и отпускании стрел из лука до запуска ракет из гранатомета.

Игроки PS5 могут получить Aranahe Warrior Pack бесплатно, хотя для этого требуется учетная запись Ubisoft. Avatar: Frontiers of Pandora выходит 7 декабря в мире для PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Олег Фамилия

На пк что с использованием DualSense такого не будет?

-1
АLEX86

Может и будет, но возможно не полная поддержка. Когда выйдет то узнаем.

-1
mal4ikgamer1999

Очередной Фар край только про мини кожих

-1
Олег Фамилия

Конечно придирочка, но все равно странное явление

-2
BoT_TaK_BoT

к чему придираешься-то?

-1