Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
6.9 564 оценки

Новый трейлер Avatar: Frontiers of Pandora демонстрирует вид от 3-го лица

monk70 monk70

Ubisoft выпустила трейлер крупного обновления для Avatar: Frontiers of Pandora, добавляющего возможность играть с видом от третьего лица. Нововведение откроет игрокам совершенно иной взгляд на красочные пейзажи Пандоры и позволит по-новому ощутить масштаб приключений.

Помимо новой камеры, обновление включает режим «Новая игра+», улучшения баланса и другие игровые новшества.

Выход обновления запланирован на 5 декабря — оно будет доступно на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Комментарии:  7
SatirDog

Даже юбики смогли добавить вид от третьего лица, но для CD project RED это невыполнимая миссия.

Nodas

Сравнил жопу с пальцем, открытый мир с лесами и полями, и город с кучей закрытых помещений, заточеные исключительно для 1 лица

vovangt4

Теперь можно и присмотрется, мне фарика с головой хватает, а в аватар хотел поиграть и мир изучать от третьего лица. Первая же игра была от третьего.

spaMER_ID

Это ей помогло?

брaтанчик

Респект, что пытаются любыми способами привлечь к игре внимание: 40 FPS/120Ghz, PS5 Pro Enhanced, теперь вид от 3-его лица. Но, не думаю, что это поможет игре. Она довольно посредственная на мой взгляд

xmyr4ik

не ну от 3 , я уже и захотел поиграть )

CrummyLorcan

НУ теперь я куплю это от 1 лица игры это для ЛОХОВ