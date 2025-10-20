Новый трейлер Avatar: Frontiers of Pandora демонстрирует вид от 3-го лица

Ubisoft выпустила трейлер крупного обновления для Avatar: Frontiers of Pandora, добавляющего возможность играть с видом от третьего лица. Нововведение откроет игрокам совершенно иной взгляд на красочные пейзажи Пандоры и позволит по-новому ощутить масштаб приключений.
Помимо новой камеры, обновление включает режим «Новая игра+», улучшения баланса и другие игровые новшества.
Выход обновления запланирован на 5 декабря — оно будет доступно на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
Даже юбики смогли добавить вид от третьего лица, но для CD project RED это невыполнимая миссия.
Сравнил жопу с пальцем, открытый мир с лесами и полями, и город с кучей закрытых помещений, заточеные исключительно для 1 лица
Теперь можно и присмотрется, мне фарика с головой хватает, а в аватар хотел поиграть и мир изучать от третьего лица. Первая же игра была от третьего.
Это ей помогло?
Респект, что пытаются любыми способами привлечь к игре внимание: 40 FPS/120Ghz, PS5 Pro Enhanced, теперь вид от 3-его лица. Но, не думаю, что это поможет игре. Она довольно посредственная на мой взгляд
не ну от 3 , я уже и захотел поиграть )
НУ теперь я куплю это от 1 лица игры это для ЛОХОВ