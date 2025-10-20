Новый трейлер Avatar: Frontiers of Pandora демонстрирует вид от 3-го лица

Ubisoft выпустила трейлер крупного обновления для Avatar: Frontiers of Pandora, добавляющего возможность играть с видом от третьего лица. Нововведение откроет игрокам совершенно иной взгляд на красочные пейзажи Пандоры и позволит по-новому ощутить масштаб приключений.

Помимо новой камеры, обновление включает режим «Новая игра+», улучшения баланса и другие игровые новшества.

Выход обновления запланирован на 5 декабря — оно будет доступно на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.