Новый трейлер с особенностями ПК-версии Avatar: Frontiers of Pandora

Студия Ubisoft опубликовала геймплейный трейлер приключенческого экшена, который демонстрирует особенности игры для ПК. На старте Avatar: Frontiers of Pandora можно ожидать:
- Трассировка лучей и расширенные графические настройки;
- Встроенный бенчмарк для тестирования производительности вашего ПК;
- Технологии AMD FSR 2 и DLSS, адаптация разрешения и соотношения сторон, а также поддержка большинства разрешений и соотношений сторон, включая сверхширокие экраны.
После событий первого фильма "Аватар" вы отправитесь в путешествие по Западному рубежу, никогда ранее не виданному континенту Пандоры, чтобы вместе с другими кланами На'ви защитить Пандору от грозных сил RDA.
Avatar: Frontiers of Pandora поступит в продажу 7 декабря 2023 года на PS5, Xbox Series X/S, PC и Amazon Luna
если честно тут графон получше будет чем в старфилде) юбисофт вы че игру сделаете что ли? реально? надеюсь это не фаркрай клон без сюжета будет)
Это аватар с аванпостами
Far Cry Primal 2?
О, показали одну из планет из Starfield, годнота. Жду.
Отлично, хорошо что предзаказал, а то ассасины уже надоели и в этот раз я этого басима пропущу, ну ток если на торренте когда нибудь качну, а эту игру купил и буду играть сразу на выходе! И ещё юбики первыми стали сувать полную поддержку 32:9 во все игры, вообще замечал что там где партнёрка с амд то поддержка ультравайд соотношения сторон есть по стандарту, а там где партнёрка с зелёными поддержки такой нет, хоть какие то плюсы от амд есть в играх, ну и тут плюс на выходе сразу и фср и длсс будет, всем угодили!
Так уже давно известно, что производители видеокарт платят крупных разработчикам за поддержку своих технологий, иначе те бы ни за что этим не занимались
Вышки и аванпосты будут в этой игре, так что эта фишка убейсофта. Наивный ты)))
32:9 это меньшинство, 16:9 стандарт. Из 10 человек, только один пользуется 32:9.