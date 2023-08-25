Новый трейлер с особенностями ПК-версии Avatar: Frontiers of Pandora ©

Студия Ubisoft опубликовала геймплейный трейлер приключенческого экшена, который демонстрирует особенности игры для ПК. На старте Avatar: Frontiers of Pandora можно ожидать:

Трассировка лучей и расширенные графические настройки;

Встроенный бенчмарк для тестирования производительности вашего ПК;

Технологии AMD FSR 2 и DLSS, адаптация разрешения и соотношения сторон, а также поддержка большинства разрешений и соотношений сторон, включая сверхширокие экраны.

После событий первого фильма "Аватар" вы отправитесь в путешествие по Западному рубежу, никогда ранее не виданному континенту Пандоры, чтобы вместе с другими кланами На'ви защитить Пандору от грозных сил RDA.

Avatar: Frontiers of Pandora поступит в продажу 7 декабря 2023 года на PS5, Xbox Series X/S, PC и Amazon Luna