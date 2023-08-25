на главную
об игре
Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
7.4 210 оценок

Новый трейлер с особенностями ПК-версии Avatar: Frontiers of Pandora

©
butcher69
Новости

Студия Ubisoft опубликовала геймплейный трейлер приключенческого экшена, который демонстрирует особенности игры для ПК. На старте Avatar: Frontiers of Pandora можно ожидать:

  • Трассировка лучей и расширенные графические настройки;
  • Встроенный бенчмарк для тестирования производительности вашего ПК;
  • Технологии AMD FSR 2 и DLSS, адаптация разрешения и соотношения сторон, а также поддержка большинства разрешений и соотношений сторон, включая сверхширокие экраны.

После событий первого фильма "Аватар" вы отправитесь в путешествие по Западному рубежу, никогда ранее не виданному континенту Пандоры, чтобы вместе с другими кланами На'ви защитить Пандору от грозных сил RDA.

Avatar: Frontiers of Pandora поступит в продажу 7 декабря 2023 года на PS5, Xbox Series X/S, PC и Amazon Luna

1
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
RickeyIMBA

если честно тут графон получше будет чем в старфилде) юбисофт вы че игру сделаете что ли? реально? надеюсь это не фаркрай клон без сюжета будет)

0
Гасен

Это аватар с аванпостами

0
NatanieLzZ

Far Cry Primal 2?

0
Real Slim Shady

О, показали одну из планет из Starfield, годнота. Жду.

-1
L0iDly

Отлично, хорошо что предзаказал, а то ассасины уже надоели и в этот раз я этого басима пропущу, ну ток если на торренте когда нибудь качну, а эту игру купил и буду играть сразу на выходе! И ещё юбики первыми стали сувать полную поддержку 32:9 во все игры, вообще замечал что там где партнёрка с амд то поддержка ультравайд соотношения сторон есть по стандарту, а там где партнёрка с зелёными поддержки такой нет, хоть какие то плюсы от амд есть в играх, ну и тут плюс на выходе сразу и фср и длсс будет, всем угодили!

-6
Rey Harley

Так уже давно известно, что производители видеокарт платят крупных разработчикам за поддержку своих технологий, иначе те бы ни за что этим не занимались

0
ugf16349

Вышки и аванпосты будут в этой игре, так что эта фишка убейсофта. Наивный ты)))
32:9 это меньшинство, 16:9 стандарт. Из 10 человек, только один пользуется 32:9.

0