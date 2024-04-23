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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
6.9 445 оценок

Обновление 3.2 для Avatar Frontiers of Pandora добавляет режим 40 к/с на консолях и Intel XeSS на ПК

monk70
Новости

Ubisoft выпустила обновление 3.2 для Avatar Frontiers of Pandora, которое представляет различные новые функции в игре с открытым миром. Среди наиболее важных новых функций — поддержка режима 40 кадров в секунду для PS5 и Xbox Series X|S, а также внедрение Intel XeSS Super Sampling на ПК.

Обновление весит:

  • PS5 — 2,4 ГБ
  • Xbox Series X|S — 3,1 ГБ
  • ПК — 3 ГБ

Обновление внесло следующие исправления:

  • Добавлена ​​опция быстрого перемещения на исследовательскую станцию ​​Альфа.
  • Переназначение контроллера больше не сбрасывается при перезапуске игры.
  • Исправлены различные сбои.
  • Исправлены некоторые орфографические ошибки.
  • Исправлены некоторые перекрывающиеся голосовые строки во время диалога.
  • [ПК] AMD FSR3 временно откатился до более старой версии, чтобы избежать визуальных артефактов.
  • [Основной квест — Тени прошлого] Исправлена ​​проблема, из-за которой квест не обновлялся при совместной игре.
  • [Все платформы] Спасенные персонажи Сопротивления больше не появляются в штабе Сопротивления в маске.
  • [Все платформы] Некоторые NPC больше не становятся невидимыми, когда находятся на краю поля зрения игрока.

Напомним, что AMD FSR 3 был добавлен в начале марта.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
barabear

Консольщики теперь будут орать, что человеческий глаз не видит больше 40 кадров?...

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MeduzaRUS

🤣

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