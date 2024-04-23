Обновление 3.2 для Avatar Frontiers of Pandora добавляет режим 40 к/с на консолях и Intel XeSS на ПК

Ubisoft выпустила обновление 3.2 для Avatar Frontiers of Pandora, которое представляет различные новые функции в игре с открытым миром. Среди наиболее важных новых функций — поддержка режима 40 кадров в секунду для PS5 и Xbox Series X|S, а также внедрение Intel XeSS Super Sampling на ПК.
Обновление весит:
- PS5 — 2,4 ГБ
- Xbox Series X|S — 3,1 ГБ
- ПК — 3 ГБ
Обновление внесло следующие исправления:
- Добавлена опция быстрого перемещения на исследовательскую станцию Альфа.
- Переназначение контроллера больше не сбрасывается при перезапуске игры.
- Исправлены различные сбои.
- Исправлены некоторые орфографические ошибки.
- Исправлены некоторые перекрывающиеся голосовые строки во время диалога.
- [ПК] AMD FSR3 временно откатился до более старой версии, чтобы избежать визуальных артефактов.
- [Основной квест — Тени прошлого] Исправлена проблема, из-за которой квест не обновлялся при совместной игре.
- [Все платформы] Спасенные персонажи Сопротивления больше не появляются в штабе Сопротивления в маске.
- [Все платформы] Некоторые NPC больше не становятся невидимыми, когда находятся на краю поля зрения игрока.
Напомним, что AMD FSR 3 был добавлен в начале марта.
Консольщики теперь будут орать, что человеческий глаз не видит больше 40 кадров?...
🤣