Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
6.8 555 оценок

Пандора в огне: Ubisoft анонсировала DLC From the Ashes для Avatar: Frontiers of Pandora

Ubisoft и Massive Entertainment представили масштабное сюжетное дополнение From the Ashes для шутера Avatar: Frontiers of Pandora. Его релиз состоится 19 декабря, в один день с премьерой фильма «Аватар: Пламя и пепел».

События DLC развернутся спустя несколько недель после финала картины Джеймса Кэмерона и примерно через полгода после завершения основной игры и её прошлых дополнений. Игрокам предстоит взять под контроль нового героя — Со’лека, опытного воина народа На’ви из клана Трр’он.

По сюжету Со’лек приходит в себя на охваченной пламенем Пандоре после жестокой засады, устроенной корпорацией RDA и их новыми союзниками — воинственным кланом Пепла. Потеряв близких и оказавшись в разорённом мире, герой отправляется в опасное путешествие, чтобы разыскать семью и защитить свой народ.

Разработчики обещают новые регионы для исследования, динамичные сражения с наёмниками RDA и врагами из клана Пепла, а также дополнительные виды оружия и улучшенные способности для героя. Атмосфера DLC будет заметно мрачнее — в центре истории конфликт, где на карту поставлено само выживание Пандоры.

Стоимость дополнения составит 20 долларов, а специальное издание Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes Edition за 40 долларов предложит игрокам базовую игру вместе с новым DLC.

Комментарии:  9
Опять оно платное? Я брал фул прайс игру // Денис Лежепеков

4
Беккер5443

Мммм Фильм значит хороший выйдет 😋

2
kotasha

Эта игра вообще кому нужна лол ? Толку от длц если не нужна эта помойка.

1
PersonaR8

В это кто-то играет вообще?

Беккер5443

она с Denuvo

vertehwost Беккер5443

получается что нет)

Беккер5443 vertehwost

получается да. 1. Скопировать содержимое релиза в любое место на вашем жестком диске.

2. Ждать взлома.

Лидер Мур PREMIUM GAMER

дай угадаю, опять надо уничтожить парочку заводов? нет уж спасибо, сюжетку и 1 длс с трудом прошел, но картинка топ в любом случае)

ka27

Лучше бы дали в новой возможность играть за людей

