Пандора в огне: Ubisoft анонсировала DLC From the Ashes для Avatar: Frontiers of Pandora

Ubisoft и Massive Entertainment представили масштабное сюжетное дополнение From the Ashes для шутера Avatar: Frontiers of Pandora. Его релиз состоится 19 декабря, в один день с премьерой фильма «Аватар: Пламя и пепел».

События DLC развернутся спустя несколько недель после финала картины Джеймса Кэмерона и примерно через полгода после завершения основной игры и её прошлых дополнений. Игрокам предстоит взять под контроль нового героя — Со’лека, опытного воина народа На’ви из клана Трр’он.

По сюжету Со’лек приходит в себя на охваченной пламенем Пандоре после жестокой засады, устроенной корпорацией RDA и их новыми союзниками — воинственным кланом Пепла. Потеряв близких и оказавшись в разорённом мире, герой отправляется в опасное путешествие, чтобы разыскать семью и защитить свой народ.

Разработчики обещают новые регионы для исследования, динамичные сражения с наёмниками RDA и врагами из клана Пепла, а также дополнительные виды оружия и улучшенные способности для героя. Атмосфера DLC будет заметно мрачнее — в центре истории конфликт, где на карту поставлено само выживание Пандоры.

Стоимость дополнения составит 20 долларов, а специальное издание Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes Edition за 40 долларов предложит игрокам базовую игру вместе с новым DLC.