Пандора в огне: Ubisoft анонсировала DLC From the Ashes для Avatar: Frontiers of Pandora

Ubisoft и Massive Entertainment представили масштабное сюжетное дополнение From the Ashes для шутера Avatar: Frontiers of Pandora. Его релиз состоится 19 декабря, в один день с премьерой фильма «Аватар: Пламя и пепел».
События DLC развернутся спустя несколько недель после финала картины Джеймса Кэмерона и примерно через полгода после завершения основной игры и её прошлых дополнений. Игрокам предстоит взять под контроль нового героя — Со’лека, опытного воина народа На’ви из клана Трр’он.
По сюжету Со’лек приходит в себя на охваченной пламенем Пандоре после жестокой засады, устроенной корпорацией RDA и их новыми союзниками — воинственным кланом Пепла. Потеряв близких и оказавшись в разорённом мире, герой отправляется в опасное путешествие, чтобы разыскать семью и защитить свой народ.
Разработчики обещают новые регионы для исследования, динамичные сражения с наёмниками RDA и врагами из клана Пепла, а также дополнительные виды оружия и улучшенные способности для героя. Атмосфера DLC будет заметно мрачнее — в центре истории конфликт, где на карту поставлено само выживание Пандоры.
Стоимость дополнения составит 20 долларов, а специальное издание Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes Edition за 40 долларов предложит игрокам базовую игру вместе с новым DLC.
Опять оно платное? Я брал фул прайс игру // Денис Лежепеков
Мммм Фильм значит хороший выйдет 😋
Эта игра вообще кому нужна лол ? Толку от длц если не нужна эта помойка.
В это кто-то играет вообще?
она с Denuvo
получается что нет)
получается да. 1. Скопировать содержимое релиза в любое место на вашем жестком диске.
2. Ждать взлома.
дай угадаю, опять надо уничтожить парочку заводов? нет уж спасибо, сюжетку и 1 длс с трудом прошел, но картинка топ в любом случае)
Лучше бы дали в новой возможность играть за людей