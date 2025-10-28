Представлен геймплейный тизер дополнения From the Ashes для Avatar: Frontiers of Pandora

Новый геймплейный трейлер дополнения From the Ashes для Avatar: Frontiers of Pandora подтверждает, что вид от третьего лица действительно выглядит гораздо лучше.

Вырвать турель и обратить её против врага? Выпустить ярость с распростёртыми объятиями? Прокатиться на Икране, прежде чем спрыгнуть и уничтожить робота RDA? Выбирайте — все они имеют вид от третьего лица. Если этого вам мало, 20 ноября выйдет геймплейный ролик, который, возможно, предложит ещё больше возможностей для вида от третьего лица.

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes выйдет 19 декабря на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.