Предварительные впечатления прессы от геймплея Avatar: Frontiers of Pandora появятся на следующей неделе

Известному инсайдеру Тому Хендерсону стало известно, что Avatar: Frontiers of Pandora получит медиа-превью игрового процесса на неделе, начинающейся 30 октября. Недавно у СМИ была возможность поиграть в Avatar: Frontiers of Pandora примерно три часа, что включало в себя выполнение основной миссии и нескольких побочных миссий.

Предыдущий геймплей продемонстрировал огромный, глубокий мир, который следовал довольно традиционной формуле открытого мира, заключающейся в том, что игрок захватывает аванпосты/лагеря для быстрого перемещения. Но чтобы выбрать более живописный маршрут исследования, игрок может использовать свой Икран, чтобы свободно летать.

В июне 2023 года Ubisoft представила подробный обзор Avatar: Frontiers of Pandora с шестиминутным обзором игры, за которым в сентябре последовал сюжетный трейлер. Известно, что в последние несколько месяцев игра подвергалась тщательному тестированию и в целом получила положительные отзывы игроков.

Avatar Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря 2023 года на PlayStation 5, Windows, Xbox Series X|S и Amazon Luna.