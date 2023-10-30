Системные требования и много геймплея из ПК-версии Avatar: Frontiers of Pandora

Франшиза Джеймса Кэмерона "Аватар" всегда казалась очень естественной для видеоигр - честно говоря, фильмы уже и так выглядят как игры, - но, тем не менее, ничего путного из этого не вышло. Ubisoft предприняла слабую попытку сделать игру по "Аватару" еще в 2009 г., и до сих пор на этом все и закончилось. Что ж, Ubisoft делает новую попытку - Avatar: Frontiers of Pandora, новое масштабное приключение с открытым миром от разработчика The Division компании Massive Entertainment, выход которого намечен на 7 декабря.
И сегодня в сети появились многочисленные превью от западных изданий, которым удалось поиграть два часа в ПК-версию новинки. Практическая сессия проводилась удаленно через "облако", но, по словам журналистов, технология потокового вещания Ubisoft оказалась на высоте и по ходу ознакомления не было каких-либо серьезных задержек ввода или артефактов.
По словам журналистов, масштабы игрового мира впечатляют, но мелкие детали часто не проработаны на должном уровне. Исследования, платформер и полеты — это весело и увлекательно, но все, что связано с боем, вызывает некоторую тревогу.
Ubisoft воспользовалась возможностью и раскрыла системные требования приключенческого экшена
Минимальные (1080p, «низкие» настройки, FSR 2 «Качество», 30 fps)
- Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel i7-8700K
- Видеокарта: AMD RX 5700 8GB или NVIDIA GTX 1070 8GB или Intel ARC A750 8GB (функция REBAR включена)
- ОЗУ: 16 ГБ
- Место на диске: 90 ГБ SSD
Рекомендованные (1080p, «высокие» настройки, FSR 2 «Качество», 60 fps)
- Процессор: AMD Ryzen 5 5600x или Intel i5-11600K
- Видеокарта: AMD RX 6700 XT 12GB или NVIDIA RTX 3060 Ti 8GB
- ОЗУ: 16 ГБ
- Место на диске: 90 ГБ SSD
- ОС: Windows 10 или Windows 11 с DirectX 12
«Энтузиаст» (1440p, «высокие» настройки, FSR 2 «Качество», 60 fps)
- Процессор: AMD Ryzen 5 5600x или Intel i5-11600k
- Видеокарта: AMD RX 6800 XT 16GB или NVIDIA RTX 3080 10GB
- ОЗУ: 16 ГБ
- Место на диске: 90 ГБ SSD
- ОС: Windows 10 или Windows 11 с DirectX 12
«Ультра» (4K, «ультра» настройки, FSR 2 «Баланс», 60 fps)
- Процессор: AMD Ryzen 7 5800x3D или Intel i7-12700k
- Видеокарта: AMD RX 7900 XTX 24GB или NVIDIA RTX 4080 16GB
- ОЗУ: 16 ГБ
- Место на диске: 90 ГБ
- ОС: Windows 10 или Windows 11 с DirectX 12
Очередной бенчмарк подъехал, для 4000 серии. Ну и конечно же системки с учётом FSR Quality, боюсь представить какие требования могли быть без Fsr.
Увы. оптимизировать никто не хочет.
зачем это делать, если у каждой игры большой спрос уже на предзаказе, потом большой спрос на релизе, а потом и на первой скидке
Судя по всему в этой игре будет Frame generation от Амд,который работает на всех видеокартах,так что на#уй 40 серию)
А ты видел как он работает?) при повороте камеры фпс сбрасывается до изначального значения, толку 0
Ахахаха у тебя радости полные штаны от параши Амудешной, удачи поиграть в мыло с артефактами которые они кинули в виде подачки для бомжей, пока нормальные игроки будут играть с аппаратной генерацией!
у меня только один вопрос - если ты изначально понимаешь что создаёшь нишевый продукт , нафига упарываться так сильно в графон и системки , ведь из-за этого ещё меньше народа купит .. а потом провал , слёзы , оправдания и так далее - дибилизм какой то
справедливости ради - аватар это впринципе франшиза про картинку
попахивает весьма поверхностной игрой по мотивам фильма чтобы срубить денег на глупых фанатах
Опять прогревают киноманов играми , да шож это такое)
Это точно
Раньше разработчики придумывали хитроумные способы, которые позволяли с ограниченными ресурсами процессорной мощности и памяти достигать красот, а сейчас почти все мощности идут в никуда (обрабатывая миллиарды полигонов, которые даже никто не заметит) + еще суют везде реконструкцию изображения, чтобы еще сильнее скрыть свою проф. непригодность.
Плюс эффективные менеджеры видят, что игры не нужно тестить и оптимизировать, ведь масса купит сырой продукт в состоянии альфа-теста, а издатель получит денег сразу, чтобы в лучшем случае после релиза выпустить пару патчей.
Немедленно вспоминается Сурс. Вот вроде доисторический движок, но как же достойно смотрится до сих пор
пусть эта игра остаётся мажорам которые спрашивают на торрентах потянет ли их RTX 4000 игру
Оказывается владельцы 4000 серии это мажоры! Как ты живешь то вообще по жизни?
Ок. Если даже закрыть глаза(а нам придётся это сделать хотим мы этого или нет, пришло время признать корпорации победили)на то что FSR и DLSS стали опцией по умолчанию, причём чем лучше видюха тем больше выхлопа с них, а не наоборот то возникает другой вопрос.
Никто же не даст гарантию что это панацея, взять того-же Алана 2 при переходе с катсцены, открытия карты, переход в тараканье логово негритянки, всё это вызывает короткие но заметные просадки фпс даже с активированным на качестве FSR и не SSD и прочее не помогают, да и в целом задрать настройки и можно попрощался с стабильными 60 фпс, где-то они будут, а в рандомном месте нет. То есть даже с ними никто не гарантирует постоянную плавность на довольно хорошем железе. Собственно и никакой панацеей они не дают. Вы только вдумайтесь насколько нужно забить что бы эти костыли даже порой не помогали до конца, просто всё что они дают это иллюзию что оптимизация в игре есть, осталось чутка поправить и вообще огонь будет.
И все это видят, но покупают. Вот поэтому мы и прошляпили момент и нас уже давно нагнули по полной и найдутся же уникумы которые с радостью будут это оправдывать. Это капец полный. Ещё чет новую гта 6 ждут, да че там ждать, такими темпами её ток через облако можно будет играть как симулятор полётов от майков.
Короче эти требования походу новый стандарт и нам ещё крупно повезёт если они долго продержится хотя бы то что касается FullHD и 2k, так как 4k ещё очень долго будут требовать только топ конфиг. Весело, а ведь в прошлом поколение была надежда, там разрабы старались и основная часть игр была оптимизированная, пока не появились костыли в виде длсс и ФСР, точнее не сработал человеческий фактор что было бы грех не воспользоваться такой халявой, а лучи для которых они и придуманы были, ну кому они сейчас нужны, лет через 10 их всё равно любой ПК потянет спокойно, вот там и полюбуются!
Может я ошибаюсь, но системные требования, кажется, завышены.
серьезно? тут завышены, в алане вэйке завышены. народ упорно требует некстгена, но чтоб он шел на их 1060?
Так тут и некстгена нет никакого)
Понимаешь, суть в том, что при сотрудничестве с Nvidia или AMD многие крупные студии заключают контракт, который включает в себя, рекламирование видеокарт и процессоров, нового поколения, поэтому издателям всегда выгодно завышать системные требования, ведь если кому захочется, то ради этой игры пойдёт и купить 4090 и самое забавное что такая лояльная казалось бы реклама - работает
а прикинь какой будет вой когда этот некстген появится. если уже сейчас народ сопли на кулак наматывает при виде в системных требованиях видеокарт начального - среднего сегмента не топового поколения
Чел. Кроме 1060 в промежутке до 40-й и 7*00 были ещё карты. Есть ещё и консоли которые уже фигня в сравнении с нынешним железом. Вот под что в первую очередь надо делать. Топ это так, взвинтить настройки где и картинка уже норм так будет отличаться в 4k да наслаждаться картинкой так как можешь себе позволить что основная часть не может. Вот ток нынешняя "оптимизация" по сути сливает всё это в унитаз. И нагнет твой ПК спокойно каким бы мощным он не был, не ты конечно можешь скриншот ики наделать, но чет дорогое удовольствие выйдет
это какой-то
сговор ?
Определённо
Откуда такие требования? Выглядит чуть лучше чем Far Cry Primal
называется лепили из того что было, а как слепили не ипет)
Похоже на мод для фар край примал)
Ясно, оптимизаций опять нет.
Какой-то фаркрай в новом обличии...
ну так это тот фар край в который хотя бы хочется поиграть, он не выглядит таким унылым, как тот же шестой, или четвертый
нда..... судя по анимациям и реакции мира эта игра не далеко ушла от какого нибудь раста сделанного за три копейки двумя с половиной калеками....
у нас мир про растительную планету. давайте сделаем все растения прозрачными и не добавим им реакцию на касания. у нас под контролем сверх гибкие и ловкие существа. давайте сделаем убогий и топорный паркур.... и так можно перечислять еще очень долго...
будь это мега индюшатина от каких нибудь двух братьев делающих игру в гараже после работы. браво. мои поздравления.
но эту игру позиционируют как мега долгостройный триплйэ.... и это позор.
хотя после фар край 6 и миража, юбикам даже привыкать к очередным насмешкам не придется.
Это новая часть Far Cry?)
Те кто пишут, "а что вы ждали, норм всё" и тд. Отвечу довольно простым сообщением.
Ладно бы она на этих системах действительно шла спокойно как там и написано, но такого-то то явно не будет на постоянной основе, по крайней мере на старте. Ну и ФСР с длсс как клеймо. Вот убрать их из требований и игра действительно основную часть времени поддерживала указанный фпс тогда да, можно было бы сказать что норм всё.
я тоже самое говорил
Ток ща увидел, ну ничего страшного.
Захотелось праймол перепройти, ручной тигра , луки стрелы, никакого огнестрела.
Снова бенчмарк ? Жесть в минималки поиграю спасибо убейсофт какие вы щедрые(нет)
Новый фаркрай?
походу тут оптимизон под Radeon судя по рекомендации технологии только FSR 2)
Походу тут нет оптимизона
RX 6700 XT для FullHD... Пон, оптимизации не будет в игре))
Уааау, новый спинофф фар сру, как интересно(нет). Даже будто некоторые анимации оттуда, и не говоря уже про "свежие" механики лука, зрения, аванпостов и джагернаутов.
толсто
Очередной вой о завышенных системках)) поймите, ну не будет игровая индустрия подстраиваться под реалии СНГ, тем более, что та же 3060 сейчас стоит вполне адекватно. Я не имею ввиду конкретную игру- а про ситуацию в целом.
Требования более менее адекватные. Но это всё с учетом Фср. Если бы можно было играть на высоких в Фулл Хд на 3060 в стабильных 60 Фпс вопросов бы не было. Но так как это всё с учетом Фср, есть подозрение, что оптимизации у игры нет.
Оно и видно.
Был бы еще курс 70-75$ то цена была бы еще адекватней
3060 стоит столько же, сколько 4060, нахрена вообще смотреть на 3060?
Больше чем за месяц до релиза, и это Юбики... не то что Ремеди, за недельку до релиза)))))))))))))
Far Ava Cry
Вроде нормальные требования, Но это с одной стороны. А с другой - они опять всунули Fsr. Что это за бред? Судя по всему, оптимизации у игры нет, раз они всунули Fsr. Изначально Fsr и Длсс делали, чтоб Фпс с трассировкой лучей был стабильный, а не для того, чтоб Fsr и Длсс делали оптимизацию за разрабов. Это совершенно не радует.
они всунули FSR, потому-что DLSS не прикрутили и потому-что видимо у них контракт с амуде эксклюзивная оптимизация под Radeon как и у Starfield)
этого вообще не должно быть в требованиях для фулл хд и высоких настройках без трассировки
Там же написано что интел хесс и длсс суппорт, значит есть они там, не неси чушь не разобравшись в чём либо, ещё и фср 3 генерация тож там есть