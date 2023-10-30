Системные требования и много геймплея из ПК-версии Avatar: Frontiers of Pandora

Франшиза Джеймса Кэмерона "Аватар" всегда казалась очень естественной для видеоигр - честно говоря, фильмы уже и так выглядят как игры, - но, тем не менее, ничего путного из этого не вышло. Ubisoft предприняла слабую попытку сделать игру по "Аватару" еще в 2009 г., и до сих пор на этом все и закончилось. Что ж, Ubisoft делает новую попытку - Avatar: Frontiers of Pandora, новое масштабное приключение с открытым миром от разработчика The Division компании Massive Entertainment, выход которого намечен на 7 декабря.

И сегодня в сети появились многочисленные превью от западных изданий, которым удалось поиграть два часа в ПК-версию новинки. Практическая сессия проводилась удаленно через "облако", но, по словам журналистов, технология потокового вещания Ubisoft оказалась на высоте и по ходу ознакомления не было каких-либо серьезных задержек ввода или артефактов.

По словам журналистов, масштабы игрового мира впечатляют, но мелкие детали часто не проработаны на должном уровне. Исследования, платформер и полеты — это весело и увлекательно, но все, что связано с боем, вызывает некоторую тревогу.

Ubisoft воспользовалась возможностью и раскрыла системные требования приключенческого экшена

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