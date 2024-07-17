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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
6.9 468 оценок

Состоялся выход дополнения The Sky Breaker для Avatar: Frontiers of Pandora

monk70
Новости

Первое из двух пост-релизных сюжетных расширений Avatar: Frontiers of Pandora, The Sky Breaker, вышло для игроков на всех платформах. В The Sky Breaker кланы На'ви собираются вместе для большого празднования своих великих игр, но празднества прерываются RDA. Игрокам снова поручено сразиться со злодеями и защитить единство кланов.

The Sky Breaker не требует от вас завершения базовой игры и доступно, если вы завершили раннюю игровую миссию под названием «Песни предка». DLC включен в Season Pass игры, который также будет включать второе платное расширение, которое выйдет этой осенью, под названием Secrets of the Spire.

Avatar: Frontiers of Pandora доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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