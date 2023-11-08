Свежий геймплей и новые подробности амбициозного экшена Avatar: Frontiers of Pandora

Игра по мотивам популярного фильма "Аватар" от разработчиков из студии Massive Entertainment и Ubisoft выйдет в свет уже через неделю. В честь надвигающегося запуска Avatar: Frontiers of Pandora проект стал главной темой следующего номера популярного игрового журнала GameInformer. Вместе с этим появились новые кадры с демонстрацией игрового процесса, а также детали от разработчиков.

Журналисты из GameInformer опубликовали специальный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora с ранее показанным геймплеем игры, а также вставками кадров из студии Massive Entertainment. В представленном ролике можно увидеть разнообразные регионы, необычную флору и фауну планеты. Еще изданию удалось узнать напрямую у разработчиков несколько геймплейных моментов.

Как сообщается, в Avatar: Frontiers of Pandora будет поддержка кооперативного режима до двух игроков. Прогресс прохождения будет засчитываться параллельно для всех пользователей. В Massive Entertainment отметили, что события игры разворачиваются на фоне оригинальных фильмов, поэтому можно будет найти отсылки и упоминания о знакомых персонажах.

По словам разработчиков, главными врагами игроков станут люди и их опасные изобретения. Как и в фильмах, в Avatar: Frontiers of Pandora можно будет обмениваться сознанием с существами, которых будет примерно семь, из которых двое будут ездовыми. Massive Entertainment подтверждает, что уже работает над сюжетными дополнениями для игры, о которых мы узнаем уже после релиза.

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.