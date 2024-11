Сюжетное дополнение Avatar: Frontiers of Pandora отложено из-за "найденной в последнюю минуту критической проблемы"

Компания Ubisoft объявила, что выход сюжетного дополнения Secret of the Spires для Avatar: Frontiers of Pandora отложен из-за критических проблем, найденных в последнюю минуту.

В объявлении для X (ранее Twitter) говорится следующее:

Из-за критической проблемы в последнюю минуту дата запуска сюжетного пакета Secrets of the Spires для Avatar: Frontiers of Pandora переносится на 28 ноября. Мы знаем, что многие из вас с нетерпением ждут этого нового приключения в Западном Фронтире, и мы приносим извинения за эту задержку. Наш приоритет — предоставить высококачественный, приятный и запоминающийся опыт для всех наших игроков.



Мы ценим ваше терпение и понимание, поскольку мы работаем над тем, чтобы предоставить его вам как можно скорее. Спасибо за вашу постоянную поддержку и энтузиазм в отношении Avatar: Frontiers of Pandora.

Avatar: Frontiers of Pandora: Secret of The Spires станет вторым сюжетным пакетом игры, который должен представить «эпические воздушные сражения в Шпилях Облачного леса, впечатляющем горном регионе Пандоры».

Avatar: Frontiers of Pandora вышла 7 декабря 2023 года и собрала 1,9 миллиона игроков к январю 2024 года. Игра получила смешанные и средние отзывы, согласно агрегатору обзоров Metacritic.