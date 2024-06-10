Сюжетное расширение для Avatar: Frontiers of Pandora выйдет уже в июле

В рамках Ubisoft Forward разработчики Avatar: Frontiers of Pandora анонсировали первое сюжетное дополнение для игры. Игрокам предстоит вновь встать на защиту на'ви и остановить надвигающую угрозу для Пандоры. Дебютный трейлер раскрывает содержимое будущего расширения и его дату релиза. DLC для Avatar: Frontiers of Pandora будет доступно уже в июле.
В дополнении The Sky Breaker вы продолжите путешествие на'ви, начатое в основной игре, однако его действие развернётся в новой области — Верхних Равнинах. Здесь знакомые биомы расцвели новыми захватывающими дух вариациями, а другие окружения, такие как Призменные поля, Пернатые пастбища, Каменные рапиды и многое другое, — совершенно новые.
Исследуя Сердце Равнин, вы столкнётесь с новым архетипом врагов, которые защищают ключевые объекты с помощью неразрушимого щита и установленной сверху гатлинг-пушки. Кроме того, в каждом из командных пунктов RDA вы встретите новых лейтенантов RDA, чьи AMP-костюмы обеспечивают дополнительную огневую мощь и лучшую защиту. Наконец, вы сможете принять участие в соревнованиях с таймером во время фестиваля игр, повысить уровень до мастера-ремесленника благодаря новой категории редкости и продвинуться до 25 ранга благодаря новым способам траты очков навыков.
Первый сюжетный пакет для Avatar: Frontiers of Pandora с подзаголовком The Sky Breaker появится в продаже 16 июля.
Блин ещё не играл всё жду, а тут уже допка( // Алексей Пустовалов
они еще пытаются реанимировать этот труп?