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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
7.4 213 оценок

Сюжетный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora

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butcher69
Новости

Французская корпорация не собирается в ближайшие недели устраивать собственный показ, но Ubisoft понимает, что ей необходимо продвигать выходящие на рынок продукты. Именно поэтому сегодня мы можем увидеть новые кадры из игры Avatar: Frontiers of Pandora.

Компания Sony заинтересована в сотрудничестве с Ubisoft в продвижении своих очередных приключений, и на сегодняшней выставке State of Play был показан сюжетный трейлер, в котором, однако, мы смогли увидеть несколько кадров игрового процесса самой Avatar: Frontiers of Pandora.

Разработчики также подтвердили очень важную деталь - задержек в последней прямой у игры не было, и приключение будет предложено игрокам 7 декабря.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Devilgroup87

Ну, ролики - они всегда красивые и динамичные, но вот итоговый результат покажет, кто в этом году настоящий Starfield.

2
bohdan2015

А что воевать с земли, давайте и с воздуха точные выстрелы как в фильме)

0
SkyraX

фаркрю с синекожими

0