Сюжетный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora ©

Французская корпорация не собирается в ближайшие недели устраивать собственный показ, но Ubisoft понимает, что ей необходимо продвигать выходящие на рынок продукты. Именно поэтому сегодня мы можем увидеть новые кадры из игры Avatar: Frontiers of Pandora.

Компания Sony заинтересована в сотрудничестве с Ubisoft в продвижении своих очередных приключений, и на сегодняшней выставке State of Play был показан сюжетный трейлер, в котором, однако, мы смогли увидеть несколько кадров игрового процесса самой Avatar: Frontiers of Pandora.

Разработчики также подтвердили очень важную деталь - задержек в последней прямой у игры не было, и приключение будет предложено игрокам 7 декабря.