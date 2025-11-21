Ubisoft представила новый игровой процесс Avatar Frontiers of Pandora - From the Ashes с видом от 3-го лица

Ubisoft выпустила подробное прохождение Avatar Frontiers of Pandora: From the Ashes, нового крупного дополнения, которое выйдет 19 декабря на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК в Ubisoft Connect, Steam, Epic Games Store, Amazon Luna и Ubisoft+. Дополнение, разработанное Massive Entertainment, студией Ubisoft, в сотрудничестве с Lightstorm Entertainment и Disney, приглашает игроков вернуться на Западный Фронтир и погрузиться в новую напряжённую историю о выживании и возмездии.

Прохождение ведёт креативный директор Омар Буали. В нём рассказывается о приключениях Со’лека, закалённого воина На’ви, сражающегося за тех, кто ему дорог. В ролике показана рискованная миссия: Со’лек проникает в некогда прекрасное Древо Арахана, захваченное вражескими войсками.

Вооружённый луком, клинком и смертоносными Чувствами Воина, Со’лек демонстрирует жестокие скрытные убийства, точность принятия решений в бою и эмоциональную нагрузку, стоящую за каждым ударом.

В From the Ashes также появляется новая вражеская фракция На’ви — отряд Мангкван, возглавляемый грозным Вукулой. Их прибытие ставит Со’лека перед испытаниями, которые станут испытанием не только его навыков, но и убеждений, ставя его перед сложным моральным выбором против собственного народа.

RDA также обостряет конфликт, применяя передовое оружие и технологии, включая улучшенные AMP, костюмы Скел и адских гончих. Тем временем, связь Со’лека с его икраном, Или, играет ключевую роль в мобильности, воздушных атаках и тактической смене позиции.