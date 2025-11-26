Ubisoft снизила цену на Avatar: Frontiers of Pandora c $70 до $30 на фоне скорого выхода дополнения From The Ashes

Как стало известно, компания Ubisoft на фоне скоро выхода крупного дополнения From The Ashes для Avatar: Frontiers of Pandora сильно пересмотрела ценовую политику игры.

Издатель снизил постоянную цену на игру почти вдвое: теперь игра без всяких скидок стоит $30 вместо $70. Однако, как это бывает в случае с Ubisoft, дьявол кроется в деталях: издатель так же уменьшил и размер скидки на игру - на данный момент она продается лишь с 10% скидкой, в то время как раньше скидка достигала 75% и игру без дополнений можно было купить за $17,5. Теперь минимальная цена составляет $27.

Таким образом, игра стала дешевле на постоянной основе, но дороже, если человек собирался купить её во время распродажи. Но, вероятно, уже спустя несколько месяцев после релиза дополнения скидка приблизится к прежним значениям, а благодаря общему снижению цены игроки смогут приобрести её выгоднее чем раньше.