Ubisoft снизила цену на Avatar: Frontiers of Pandora c $70 до $30 на фоне скорого выхода дополнения From The Ashes

Как стало известно, компания Ubisoft на фоне скоро выхода крупного дополнения From The Ashes для Avatar: Frontiers of Pandora сильно пересмотрела ценовую политику игры.
Издатель снизил постоянную цену на игру почти вдвое: теперь игра без всяких скидок стоит $30 вместо $70. Однако, как это бывает в случае с Ubisoft, дьявол кроется в деталях: издатель так же уменьшил и размер скидки на игру - на данный момент она продается лишь с 10% скидкой, в то время как раньше скидка достигала 75% и игру без дополнений можно было купить за $17,5. Теперь минимальная цена составляет $27.
Таким образом, игра стала дешевле на постоянной основе, но дороже, если человек собирался купить её во время распродажи. Но, вероятно, уже спустя несколько месяцев после релиза дополнения скидка приблизится к прежним значениям, а благодаря общему снижению цены игроки смогут приобрести её выгоднее чем раньше.
Всё ещё дорого за подобный продукт 😎
Классика ценовых моделей. Следующий шаг снятие с продаж.
так 10% от 30 баксов, это всё равно выгоднее, чем было 15% от 70
ну от этой цены 50 проц окей только за то что игру довели до ума
Хорошая попытка, Ubisoft. Но подумайте ещё...
Такие игры,как Star Wars: Outlaws и это г-но,должны были на старте продаж стоить 30$.Надеюсь, Юбисофт в итоге купят и вся радужная плесень,набранная по квотам,будет уволена,вместе с Гиймо и его сыном.)
в чём разница? что тебе щас мешает купить за 30, а не на релизе?
ты дурной что ли?
как можно уволить гиймо если он и его братья с самого основания владельцы студии?
сразу видно, почему они успешные бизнесмены, а ты типичный нытик в комментиках на всю свою жизнь
Ну по 100% скидке может и можно взять в зеленом магазе но я не советую, жаль тратить время на это убогое поделие
Ну и как, помогло?
Хорошая новость, как будет по скидке цена на Complete Edition 1000 руб, я подумаю над покупкой.