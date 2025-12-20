Ubisoft в патче 2.5 для Avatar: Frontiers of Pandora улучшила производительность на NVIDIA RTX 50 и исправила ошибки

Компания Ubisoft выпустила обновление 2.5 для Avatar: Frontiers of Pandora и поделилась полным списком изменений. Патч 2.5 сделает игру более стабильной. Согласно списку изменений, разработчики исправили проблему, из-за которой загрузка зависала на 18%. Они также устранили несколько частых сбоев.

На ПК Ubisoft улучшила производительность для видеокарт NVIDIA RTX 50 серии. Обновление также добавляет поддержку реконструкции лучей. Однако использование реконструкции лучей с моделью DLSS 4 Transformer может вызывать небольшие визуальные проблемы в некоторых моментах. Из-за этого игрокам придётся выбирать один из вариантов. Для более чёткого изображения можно использовать DLSS 4 Transformer, а для более качественного шумоподавления трассировки лучей — Ray Reconstruction.

Патч 2.5 исправляет несколько визуальных проблем. Он исправляет отсутствующие текстуры на деревьях и окружающей среде, а также устраняет мерцание текстур на персонажах. Он также исправляет лицевую анимацию, используемую для призыва Икрана. При изменении раскраски тела камера больше не будет приближаться к ногам персонажа. Обновление также добавляет новые разделы «Переопределения персонажа» и «Раскраска Икрана» в меню настройки. Они позволяют игрокам использовать новые косметические предметы из дополнения From the Ashes.