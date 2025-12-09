Ubisoft выпустила релизный трейлер дополнения From the Ashes для Avatar: Frontiers of Pandora

Сегодня компания Ubisoft представила официальный трейлер к выходу дополнения From the Ashes для Avatar: Frontiers of Pandora, рассказывающий о грозных антагонистах и ​​их мотивах. Дополнение станет доступно 19 декабря на Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna и ПК в Ubisoft Store, Epic Games Store и Steam. Игрокам предстоит столкнуться с гораздо более враждебным Западным Пограничьем и опустошённым лесом Кинглор.

Дополнение представит игрокам грозную банду мангкванских налётчиков, также известных как Клан Пепла. Их неповиновение Эйве и стремление уничтожить Сопротивление играют центральную роль в формировании сюжета и развитии ключевых конфликтов на Западном Фронтире. Трейлер демонстрирует яркий визуальный стиль Клана Пепла: шрамирование, пирсинг и яркие полосы красной и чёрной краски – квинтэссенцию их выжженной родины. Эта суровая эстетика сигнализирует о радикальном отходе от клана, с которым игроки сталкивались ранее, подчёркивая мрачный тон дополнения.

История Со’лека, связанного с Кланом Пепла, имеет глубокие корни. Много лет назад он столкнулся с Вукулой, воином мангкван, в жестокой схватке, которая оставила на нём шрамы и мстительность, подготовив почву для их незавершённой битвы в дополнении From the Ashes. Рядом с Вукулой стоит Зари, смертоносный снайпер, обученная RDA, слепая на один глаз, но смертоносная с помощью своей человеческой винтовки и снаряжения RDA. Её соперничество с Вукулой добавляет интриги сюжету дополнения. В трейлере также показана Ракс, самая садистская рейдерша из племени Мангкван, которая безжалостно использует икранов в своих терактах.