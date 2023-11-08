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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
7.4 225 оценок

В Avatar: Frontiers of Pandora будет фоторежим, но не будет Новой игры+

monk70
Новости

Учитывая, что Avatar: Frontiers of Pandora выйдет примерно через месяц, Ubisoft и разработчик Massive Entertainment в последние недели довольно последовательно раскрывают новые подробности об игре с открытым миром, и новые подробности были подтверждены директором игры Дитте Динфельдт и помощником директора игры Дрю Рехнером в интервью Game Informer.

Во-первых, было подтверждено, что Avatar: Frontiers of Pandora действительно будет иметь фоторежим при запуске. Это то, чего многие с нетерпением ждали, учитывая, насколько великолепно выглядит игра, поэтому вы сможете сделать множество фотографий, исследуя Западную границу Пандоры.

С другой стороны, в игре не будет режима Новой игры+ Решит ли Massive Entertainment добавить его после выхода игры, еще неизвестно, но на данный момент не похоже, что этот режим является частью плана.

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

-6
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
luVol

Что у них с лицом?

4
Jarvis666

Чтобы фемкам угодить

3
Юрец Одесса Jarvis666

Не знаю при чём тут это. Ну в фильме они так же не секси.

1
luVol Jarvis666

Да причём тут фемки? У них лицевая мимика странная как будто они имеют какую-то болезнь возможно она в игре носит имя убисофт.

Ещё сравнил с кадрами из фильмов и там у них не такие круглые лица. Никто не верил в убисофт, а они взяли и смогли все испортить

3
caramba1999 Jarvis666

А что будет если им не угодить? Они рейтинг рушат? Или штрафы там суды? Че их так бояться?

0
Юрец Одесса

Не понимаю прикола НГ+ играть сразу после прохождения, уже наверно нет игр в которой будет много разного прохождения. Так что не надо этот НГ+ ну и игра так же :D игра будет типичная игра от Ubisoft

0
Alex Row

хз- единственные игры, где я кайфовал от нг+ - это соулсы и элден ринг

0
Shеpard

А еще там будут аванпосты и прочий юбисофтовский скам.

0
askazanov

Опробуем на релизе)

0
luVol

Будешь это покупать? Это убисофт у них всегда в играх есть денуво

0
Protocol10

ок, минус поставил

-2