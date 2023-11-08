В Avatar: Frontiers of Pandora будет фоторежим, но не будет Новой игры+

Учитывая, что Avatar: Frontiers of Pandora выйдет примерно через месяц, Ubisoft и разработчик Massive Entertainment в последние недели довольно последовательно раскрывают новые подробности об игре с открытым миром, и новые подробности были подтверждены директором игры Дитте Динфельдт и помощником директора игры Дрю Рехнером в интервью Game Informer.
Во-первых, было подтверждено, что Avatar: Frontiers of Pandora действительно будет иметь фоторежим при запуске. Это то, чего многие с нетерпением ждали, учитывая, насколько великолепно выглядит игра, поэтому вы сможете сделать множество фотографий, исследуя Западную границу Пандоры.
С другой стороны, в игре не будет режима Новой игры+ Решит ли Massive Entertainment добавить его после выхода игры, еще неизвестно, но на данный момент не похоже, что этот режим является частью плана.
Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Что у них с лицом?
Чтобы фемкам угодить
Не знаю при чём тут это. Ну в фильме они так же не секси.
Да причём тут фемки? У них лицевая мимика странная как будто они имеют какую-то болезнь возможно она в игре носит имя убисофт.
Ещё сравнил с кадрами из фильмов и там у них не такие круглые лица. Никто не верил в убисофт, а они взяли и смогли все испортить
А что будет если им не угодить? Они рейтинг рушат? Или штрафы там суды? Че их так бояться?
Не понимаю прикола НГ+ играть сразу после прохождения, уже наверно нет игр в которой будет много разного прохождения. Так что не надо этот НГ+ ну и игра так же :D игра будет типичная игра от Ubisoft
хз- единственные игры, где я кайфовал от нг+ - это соулсы и элден ринг
А еще там будут аванпосты и прочий юбисофтовский скам.
Опробуем на релизе)
Будешь это покупать? Это убисофт у них всегда в играх есть денуво
ок, минус поставил