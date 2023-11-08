В Avatar: Frontiers of Pandora будет фоторежим, но не будет Новой игры+

Учитывая, что Avatar: Frontiers of Pandora выйдет примерно через месяц, Ubisoft и разработчик Massive Entertainment в последние недели довольно последовательно раскрывают новые подробности об игре с открытым миром, и новые подробности были подтверждены директором игры Дитте Динфельдт и помощником директора игры Дрю Рехнером в интервью Game Informer.

Во-первых, было подтверждено, что Avatar: Frontiers of Pandora действительно будет иметь фоторежим при запуске. Это то, чего многие с нетерпением ждали, учитывая, насколько великолепно выглядит игра, поэтому вы сможете сделать множество фотографий, исследуя Западную границу Пандоры.

С другой стороны, в игре не будет режима Новой игры+ Решит ли Massive Entertainment добавить его после выхода игры, еще неизвестно, но на данный момент не похоже, что этот режим является частью плана.

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на PS5, Xbox Series X/S и ПК.