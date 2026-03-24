В Avatar: Frontiers of Pandora исправили бесконечную загрузку и добавили поддержку PSSR

Ubisoft выпустила обновление 1.020 для Avatar: Frontiers of Pandora, главной особенностью которого стала поддержка технологии PSSR для владельцев PS5 Pro. Чтобы картинка стала еще чище, разработчики советуют включить опцию «Улучшить качество изображения PSSR» в настройках вывода видео на самой консоли.

Помимо графических новшеств, патч исправляет критические ошибки, которые портили жизнь пользователям на всех платформах. Разработчики наконец-то устранили проблему «бесконечной загрузки», подтянули детализацию ландшафта и обновили работу генерации кадров XeSS. Также были внесены мелкие правки в интерфейс и анимации персонажей, что сделало игровой процесс более плавным.

С выходом From the Ashes цикл поддержки игры, вероятно, будет завершен. Отсутствие дорожной карты и молчание Ubisoft традиционно свидетельствуют о сворачивании разработки. Теперь усилия студии, скорее всего, сосредоточатся исключительно на технической полировке уже выпущенного контента.