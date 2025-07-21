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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
6.8 543 оценки

В декабре Avatar: Frontiers of Pandora получит вид от 3-го лица и Новую игру+

monk70 monk70

Разработчик Massive Entertainment и издатель Ubisoft объявили, что Avatar: Frontiers of Pandora, шутер от первого лица 2023 года, действие которого разворачивается в мире Пандоры, получит очередное крупное обновление, приуроченное к третьей годовщине выхода игры 5 декабря (и выходу третьего фильма «Аватар», «Огонь и пепел», 19 декабря). Оно добавит дополнительный режим от третьего лица, а также режим «Новая игра+».

Разработчики заявили, что «переработали анимацию, управление, звук и систему камеры, чтобы обеспечить плавный и интуитивно понятный игровой процесс» при игре от третьего лица. При этом ваш инвентарь и навыки сохранятся при повторном прохождении кампании в режиме «Новая игра+». Будет доступно более мощное снаряжение для борьбы с более сильными противниками, а также новое дерево навыков.

Предыдущие обновления с момента выхода Frontiers of Pandora добавляли режим 40 кадров в секунду для консолей, сюжетные пакеты «The Sky Breaker» и «Secrets of the Spires», а также переработанное руководство охотника.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
jax baron

пацаны это я виноват -купил игру и они решили обновить её.

7
Авраам Линкольн
В декабре Avatar: Frontiers of Pandora получит вид от 3-го лица и Новую игру+

Господи, даже Юбисофт могут добавить камеру от 3 лица и НГ+, а бездари из СжвД Проджект ПЕДов этого не могут и только ищут отговорки в стиле: "У нас лапки, извините"! М-да.

7
Юрий Пенкин

так патчи для киберпанка делает левая студия

Авраам Линкольн Юрий Пенкин

Да хоть правая или средняя, без разницы! Нам, как потребителям, которые платят деньги это до лампочки. У Юбисофт эту камеру от 3 лица и НГ+ тоже не основной состав делает, а каких-то 2-3 сотрудника, которые в два клика добавили это в игру. А эти бездари из СжвД Проджект ПЕД не могут сами ничего сделать и людей нормальных нанять, пускай даже левых!

3
Queenessy Авраам Линкольн

Сделают со временем, наноют 100% тоже хочу 3 вид

Janekste

Вот делать им нечего. Здесь третье лицо уж точно не к месту...

3
Bondur

Ты будешь решать что к месту а что нет?

1
SheriffKo Bondur

Он уже всё решил. Ты проиграл.

1
Bondur SheriffKo

Ну тогда конец)

Skull Eduction

Честно,но этой игре не нужно новая игра+,так после прохождение игры желание в нее перепройти отпадают сразу

1
Коля Кощей

Зачем?

Юрий Пенкин

к выходу третьего фильма, не понятно что ли? кэмерон попросил

1
William Dwight

Т.е. для этого провалившегося куска г*вна Юбисофт могут позволить эту обнову с видом от 3 лица и НГ+, а поляки своим мега успешным Киберпанком могут только пару новых тачек и фичи для фото режима выпускать устраивая при этом целый стрим для самопиара?!

Bondur

Ждем от них обнову, пусть у юбиков берут пример, но только в этом))

1
Velikiy1000

Это дерьмо и бесплатно не нужно!

ЮрецОдесса

ахха хотел написать что набегут ..... вонять про 3 лицо в кибер панке.. Ну передумал.. А они прибежали :D

LuckyСat

интересно попробую

ДЕНИСКА_омск

Бедные "юбики" у них уже даже французов нет в штате, для "же-манспа-сижжюр"

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