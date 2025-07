В декабре Avatar: Frontiers of Pandora получит вид от 3-го лица и Новую игру+

Разработчик Massive Entertainment и издатель Ubisoft объявили, что Avatar: Frontiers of Pandora, шутер от первого лица 2023 года, действие которого разворачивается в мире Пандоры, получит очередное крупное обновление, приуроченное к третьей годовщине выхода игры 5 декабря (и выходу третьего фильма «Аватар», «Огонь и пепел», 19 декабря). Оно добавит дополнительный режим от третьего лица, а также режим «Новая игра+».

Разработчики заявили, что «переработали анимацию, управление, звук и систему камеры, чтобы обеспечить плавный и интуитивно понятный игровой процесс» при игре от третьего лица. При этом ваш инвентарь и навыки сохранятся при повторном прохождении кампании в режиме «Новая игра+». Будет доступно более мощное снаряжение для борьбы с более сильными противниками, а также новое дерево навыков.

Предыдущие обновления с момента выхода Frontiers of Pandora добавляли режим 40 кадров в секунду для консолей, сюжетные пакеты «The Sky Breaker» и «Secrets of the Spires», а также переработанное руководство охотника.