В декабре Avatar: Frontiers of Pandora получит вид от 3-го лица и Новую игру+

Разработчик Massive Entertainment и издатель Ubisoft объявили, что Avatar: Frontiers of Pandora, шутер от первого лица 2023 года, действие которого разворачивается в мире Пандоры, получит очередное крупное обновление, приуроченное к третьей годовщине выхода игры 5 декабря (и выходу третьего фильма «Аватар», «Огонь и пепел», 19 декабря). Оно добавит дополнительный режим от третьего лица, а также режим «Новая игра+».
Разработчики заявили, что «переработали анимацию, управление, звук и систему камеры, чтобы обеспечить плавный и интуитивно понятный игровой процесс» при игре от третьего лица. При этом ваш инвентарь и навыки сохранятся при повторном прохождении кампании в режиме «Новая игра+». Будет доступно более мощное снаряжение для борьбы с более сильными противниками, а также новое дерево навыков.
Предыдущие обновления с момента выхода Frontiers of Pandora добавляли режим 40 кадров в секунду для консолей, сюжетные пакеты «The Sky Breaker» и «Secrets of the Spires», а также переработанное руководство охотника.
пацаны это я виноват -купил игру и они решили обновить её.
Господи, даже Юбисофт могут добавить камеру от 3 лица и НГ+, а бездари из СжвД Проджект ПЕДов этого не могут и только ищут отговорки в стиле: "У нас лапки, извините"! М-да.
так патчи для киберпанка делает левая студия
Да хоть правая или средняя, без разницы! Нам, как потребителям, которые платят деньги это до лампочки. У Юбисофт эту камеру от 3 лица и НГ+ тоже не основной состав делает, а каких-то 2-3 сотрудника, которые в два клика добавили это в игру. А эти бездари из СжвД Проджект ПЕД не могут сами ничего сделать и людей нормальных нанять, пускай даже левых!
Сделают со временем, наноют 100% тоже хочу 3 вид
Вот делать им нечего. Здесь третье лицо уж точно не к месту...
Ты будешь решать что к месту а что нет?
Он уже всё решил. Ты проиграл.
Ну тогда конец)
Честно,но этой игре не нужно новая игра+,так после прохождение игры желание в нее перепройти отпадают сразу
Зачем?
к выходу третьего фильма, не понятно что ли? кэмерон попросил
Т.е. для этого провалившегося куска г*вна Юбисофт могут позволить эту обнову с видом от 3 лица и НГ+, а поляки своим мега успешным Киберпанком могут только пару новых тачек и фичи для фото режима выпускать устраивая при этом целый стрим для самопиара?!
Ждем от них обнову, пусть у юбиков берут пример, но только в этом))
Это дерьмо и бесплатно не нужно!
ахха хотел написать что набегут ..... вонять про 3 лицо в кибер панке.. Ну передумал.. А они прибежали :D
интересно попробую
Бедные "юбики" у них уже даже французов нет в штате, для "же-манспа-сижжюр"