В дополнении Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes раскрыли судьбу полковника Куоритча

Как известно, действие дополнения Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes разворачивается после событий третьего фильма "Аватар: Пламя и пепел". Те, кто уже посмотрел фильм, знают, что в конце фильма произошло с полковником Майлзом Куоритчем. И, похоже, нам не придется ждать четвертого фильма, чтобы узнать о его судьбе, так как в новом дополнении он, как выяснилось, жив.



После прохождения дополнения, во время титров мы отчетливо слышим (а также видим в субтитрах), как он отдает приказы майору Буковски:

Птичка мне нашептала, что мы потеряли четверых лучших бойцов Варанг. Обстановка далека от идеальной. Ты нужен мне в Бриджхеде. Собирай свой хлам и убирайся оттуда до рассвета.

Это официально подтверждает: Куоритч выжил после своего рискованного прыжка. Поклонники "Аватара" отреагировали на эту информацию довольно спокойно.

Было довольно очевидно, что он не умер. Этот парень был слишком важен, и мы так и не увидели его тело.

Согласно слухам и намекам, Куоритч может стать центральной фигурой в готовящемся четвертом фильме франшизы.