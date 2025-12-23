ЧАТ ИГРЫ
Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
6.8 575 оценок

В дополнении Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes раскрыли судьбу полковника Куоритча

2BLaraSex 2BLaraSex

Как известно, действие дополнения Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes разворачивается после событий третьего фильма "Аватар: Пламя и пепел". Те, кто уже посмотрел фильм, знают, что в конце фильма произошло с полковником Майлзом Куоритчем. И, похоже, нам не придется ждать четвертого фильма, чтобы узнать о его судьбе, так как в новом дополнении он, как выяснилось, жив.

После прохождения дополнения, во время титров мы отчетливо слышим (а также видим в субтитрах), как он отдает приказы майору Буковски:

Птичка мне нашептала, что мы потеряли четверых лучших бойцов Варанг. Обстановка далека от идеальной. Ты нужен мне в Бриджхеде. Собирай свой хлам и убирайся оттуда до рассвета.

Это официально подтверждает: Куоритч выжил после своего рискованного прыжка. Поклонники "Аватара" отреагировали на эту информацию довольно спокойно.

Было довольно очевидно, что он не умер. Этот парень был слишком важен, и мы так и не увидели его тело.

Согласно слухам и намекам, Куоритч может стать центральной фигурой в готовящемся четвертом фильме франшизы.

Комментарии:  2
Святой Джо

чето не особо фильм, шляпа

1
Антон Патриарх Логвинов
И, похоже, нам не придется ждать четвертого фильма, чтобы узнать о его судьбе, так как в новом дополнении он, как выяснилось, жив

Это было очевидно еще в концовке фильма. Если не показывают трупы таких персонажей после их якобы смерти, значит они не умерли. А у Кэмерона тем более никто не умрёт.

Было довольно очевидно, что он не умер. Этот парень был слишком важен, и мы так и не увидели его тело.

Ля, дочитал пост и там снизу буквально то, о чём я и говорил.