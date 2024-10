В конце ноября выйдет второе сюжетное дополнение для Avatar: Frontiers of Pandora

В сеть попала информация о дате выхода второго сюжетного дополнения для Avatar: Frontiers of Pandora. Secret of The Spires, как его назвали разработчики, появится уже совсем скоро — 26 ноября. На этот раз игрокам предстоит отправиться в неизведанные земли на западных рубежах Пандоры, где корпорация RDA развернула масштабную добычу ресурсов, не особо заботясь об экологии планеты.

В этом дополнении нас ждёт противостояние между На'ви и военными силами RDA, которые готовы на всё ради ценных ископаемых. Важную роль в сюжете сыграют воздушные сражения с участием банши — летающих существ, верных помощников коренных жителей Пандоры.

Напомним, что первое сюжетное DLC под названием The Sky Breaker вышло этим летом — 16 июля. Тогда разработчики порадовали игроков новыми локациями и противниками, а также историей, развернувшейся во время фестиваля На'ви.

Сама игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.