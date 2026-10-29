Avatar Legends: The Fighting Game получила ролик с отзывами критиков

Gameplay Group International совместно с Paramount представили ролик с отзывами критиков об Avatar Legends: The Fighting Game — динамичном файтинге 1 на 1 по вселенной «Аватара» с героями франшизы, магией четырёх стихий, одиночными и сетевыми боями.

Игра предлагает сражаться за любимых персонажей Avatar, используя их уникальные приёмы и силы воды, земли, огня и воздуха. Визуальный стиль основан на рисованной 2D-анимации, сохраняющей эстетику оригинального сериала.

Для соревновательных матчей предусмотрены rollback-сетевой код и полный кроссплей между платформами.