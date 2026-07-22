Avatar Legends: The Fighting Game получила самые высокие оценки среди файтингов 2026 года

За день до официального релиза в сети появились первые обзоры Avatar Legends: The Fighting Game, и новинка уже успела установить важное достижение. На данный момент игра стала самым высокооцененным файтингом 2026 года, обойдя всех конкурентов, вышедших с начала года.

На момент публикации средняя оценка проекта составляет 81 балл как на OpenCritic, так и на Metacritic. Это позволяет Avatar Legends не только возглавить рейтинг файтингов 2026 года, но и стать самой высокооцененной игрой по вселенной «Аватара» за всю историю франшизы. Для сравнения, главным конкурентом в жанре до этого считалась Invincible VS, которая после релиза закрепилась на отметке 77 баллов.

Большинство игровых изданий высоко оценили боевую систему, визуальный стиль и бережное отношение к первоисточнику. Обозреватели отмечают, что разработчикам удалось создать не просто игру по популярной лицензии, а полноценный файтинг с глубокой механикой, который способен заинтересовать даже тех, кто не знаком с мультсериалом.

При этом критики не обошлись и без замечаний. Чаще всего в минусы записывают сравнительно небольшой стартовый ростер персонажей, отдельные проблемы с балансом и шероховатости в подаче контента. Тем не менее большинство рецензентов сходятся во мнении, что эти недостатки не мешают получать удовольствие от игры.

Так, TheGamer поставил проекту 4,5 из 5, назвав его лучшей игрой по вселенной Avatar. Game Lodge оценил новинку на 9 из 10, а Prima Games и TechRaptor — на 8 из 10, отдельно похвалив боевую систему и уважительное отношение к оригинальному произведению. Самую низкую оценку пока выставило Noisy Pixel — 5,5 из 10, раскритиковав игру за поспешную подачу и недостаточно разнообразный состав бойцов.

Релиз Avatar Legends: The Fighting Game состоится уже 23 июля, а первые обзоры показывают, что у поклонников файтингов появился один из главных претендентов на звание лучшей игры жанра в 2026 году.