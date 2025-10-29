Для файтинга Avatar Legends: The Fighting Game пройдёт закрытое альфа-тестирование

Gameplay Group официально анонсировала закрытое альфа-тестирование Avatar Legends: The Fighting Game, нового файтинг-игры 1 на 1, основанной на вселенной «Аватара». Альфа-тест позволит игрокам опробовать четырёх персонажей из богатой вселенной франшизы. Анонс сопровождался трейлером, кратко демонстрирующим визуальный стиль и некоторые игровые механики.

Хотя точные даты тестирования пока не объявлены, разработчик подтвердил, что во время тестирования участники смогут играть за Аанга, Корру, Катару и Зуко. Каждый персонаж обещает использовать в сражениях свои уникальные стихийные техники.

Avatar Legends: The Fighting Game разрабатывается как кроссплатформенная игра и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4 и ПК в Steam. Gameplay Group запланировала выход полной версии игры на зиму 2026 года.