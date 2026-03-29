Файтинг Avatar Legends: The Fighting Game выходит 2 июля

Как объявила Gameplay Group, релиз Avatar Legends: The Fighting Game запланирован на 2 июля. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch и ПК в Steam.

Avatar Legends: The Fighting Game — это файтинг, основанный на духе освоения стихий. Разработанный как для новичков, так и для ветеранов, он передаёт энергию классических файтингов, одновременно внедряя инновации в движение, стиль и выразительность в бою.

Игра отличается нарисованной вручную 2D-анимацией, соответствующей корням серии, сетевым кодом с откатом для более плавного игрового процесса и полной кроссплатформенной игрой для соревновательного режима.