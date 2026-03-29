ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Avatar Legends: The Fighting Game 02.08.2026
Файтинг, Инди, Аниме
5.1 21 оценка

Файтинг Avatar Legends: The Fighting Game выходит 2 июля

monk70 monk70

Как объявила Gameplay Group, релиз Avatar Legends: The Fighting Game запланирован на 2 июля. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch и ПК в Steam.

Avatar Legends: The Fighting Game — это файтинг, основанный на духе освоения стихий. Разработанный как для новичков, так и для ветеранов, он передаёт энергию классических файтингов, одновременно внедряя инновации в движение, стиль и выразительность в бою.

Игра отличается нарисованной вручную 2D-анимацией, соответствующей корням серии, сетевым кодом с откатом для более плавного игрового процесса и полной кроссплатформенной игрой для соревновательного режима.

Трейлеры
11
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
BattleEffect

Ради Азулы уже стоит сыграть

5