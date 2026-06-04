Файтинг по "Аватару" выйдет немного позже, но обзаведется совершенно новым контентом

Разработчик грядущего амбициозного файтинга Avatar Legends: The Fighting Game опубликовала официальное обращение к игровому сообществу. Создатели объявили о небольшом переносе даты выхода своего проекта. Ранее релиз планировался чуть раньше в разгар лета, однако теперь официальный запуск смещен на 23 июля 2026 года.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях, команда пояснила причины такого решения. Отмечается, что дополнительное время требуется разработчикам для полировки и обеспечения максимально качественного игрового опыта на старте продаж. Но у этого вынужденного переноса есть и весьма положительная сторона: студия пообещала, что задержка позволит внедрить в стартовый билд файтинга «абсолютно новый контент, добавление которого ранее даже не планировалось». Каким именно станет это незапланированное новшество — дополнительные арены, уникальные игровые режимы или новые бойцы из Четырех Наций — создатели пока держат в секрете.

Несмотря на перенос основного релиза, самым нетерпеливым поклонникам Аанга, Корры и других знаменитых магов стихий не придется долго ждать. Разработчики подтвердили, что в начале июля (с 2-го по 5-е число) будут запущены специальные закрытые серверы. Эксклюзивный бета-тест игры откроет двери для тех, кто оформит предварительный заказ, предоставив игрокам возможность заранее опробовать механики файтинга. Что немаловажно, бета-версия будет в полной мере поддерживать систему кроссплея для совместных межплатформенных сражений.

Экшен Avatar Legends: The Fighting Game заявлен для консолей актуального поколения PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также для пользователей ПК через цифровую площадку Steam.