"Мордобой определит лучшего Аватара": анонсирован динамичный файтинг Avatar Legends: The Fighting Game

Молодая команда из студии Gameplay Group International представила Avatar Legends: The Fighting Game — двухмерный файтинг во вселенной «Аватара», основанный на элементах управления стихиями. Игра выйдет летом 2026 года на PC, PlayStation 5, Switch 2 и PlayStation 4, однако версия для Xbox One не заявлена. Такой выбор платформ намекает на то, что PS4 по-прежнему остаётся актуальной консолью, а также говорит о хорошем уровне оптимизации проекта.
Avatar Legends станет первым крупным проектом от студии Gameplay Group International, ранее не отметившейся выпусками видеоигр. Компания описывает себя как творческое объединение, работающее на стыке технологий и интерактивного сторителлинга, что внушает осторожный оптимизм, но и вызывает опасения у фанатов.
Avatar Legends: The Fighting Game объединяет черты классических аркадных боёв с новыми механиками.
- На старте будет доступно 12 бойцов, а новые появятся по сезонной модели.
- Можно выбирать помощников, влияющих на стиль сражения и добавляющих уникальные приёмы.
- Система Flow System строится на динамичных движениях и ритме боя.
- Кампания предложит оригинальный сюжет, а режим испытаний позволит отточить комбо.
- Обещана кроссплатформенная игра и «лучший в классе» сетевой код.
Минимальные требования уже опубликованы:
- ОС: Windows 7 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 2600
- Видеокарта: GTX 970 / RX 570
- DirectX: 11
- Место на диске: 3,6 ГБ
Первый трейлер и скриншоты показывают, что игра стремится сохранить дух оригинального сериала и передать энергию управления стихиями через выразительную анимацию и плавный бой. Фанаты уже называют Avatar Legends: The Fighting Game тем, чего франшиза ждала долгие годы, хотя многие с осторожностью наблюдают за дебютом неизвестной студии.
Это ж типа внпанчмен, он всех с 1 вырубает, или это другой сорт анмие?😂
Это никелодиановский мультик.
😂
Как будто в Power Rangers: Battle for the Grid просто модельки поменяли
Рейнджеры в 3D полноценном были, а эта вроде как рисованная. Ну или же они просто cell-shadinfg настолько отполировали, что уже не отличить
наконец-то динамичный файтинг выйдет, а то все вялые обычно
я думал потдержка игр на Windows 7 давно уже канула летом 😯