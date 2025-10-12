"Мордобой определит лучшего Аватара": анонсирован динамичный файтинг Avatar Legends: The Fighting Game

Молодая команда из студии Gameplay Group International представила Avatar Legends: The Fighting Game — двухмерный файтинг во вселенной «Аватара», основанный на элементах управления стихиями. Игра выйдет летом 2026 года на PC, PlayStation 5, Switch 2 и PlayStation 4, однако версия для Xbox One не заявлена. Такой выбор платформ намекает на то, что PS4 по-прежнему остаётся актуальной консолью, а также говорит о хорошем уровне оптимизации проекта.

Avatar Legends станет первым крупным проектом от студии Gameplay Group International, ранее не отметившейся выпусками видеоигр. Компания описывает себя как творческое объединение, работающее на стыке технологий и интерактивного сторителлинга, что внушает осторожный оптимизм, но и вызывает опасения у фанатов.

Avatar Legends: The Fighting Game объединяет черты классических аркадных боёв с новыми механиками.

На старте будет доступно 12 бойцов, а новые появятся по сезонной модели.

Можно выбирать помощников, влияющих на стиль сражения и добавляющих уникальные приёмы.

Система Flow System строится на динамичных движениях и ритме боя.

Кампания предложит оригинальный сюжет, а режим испытаний позволит отточить комбо.

Обещана кроссплатформенная игра и «лучший в классе» сетевой код.

Минимальные требования уже опубликованы:

ОС: Windows 7 (64-bit)

Процессор: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 2600

Видеокарта: GTX 970 / RX 570

DirectX: 11

Место на диске: 3,6 ГБ

Первый трейлер и скриншоты показывают, что игра стремится сохранить дух оригинального сериала и передать энергию управления стихиями через выразительную анимацию и плавный бой. Фанаты уже называют Avatar Legends: The Fighting Game тем, чего франшиза ждала долгие годы, хотя многие с осторожностью наблюдают за дебютом неизвестной студии.