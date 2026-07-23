Опубликован обзорный трейлер Avatar Legends: The Fighting Game - подробности нового режима и возможностей

Разработчики Avatar Legends: The Fighting Game представили новый трейлер, посвящённый игровым режимам и ключевым возможностям предстоящего 2D-файтинга по мотивам мультсериалов «Аватар: Последний маг воздуха» и «Легенда о Корре».

Видео знакомит игроков с основными особенностями проекта, включая стартовый ростер из 12 бойцов, оригинальный сюжетный режим, аркаду, тренировку, локальные и сетевые поединки, а также рейтинговые матчи. Разработчики также подтвердили наличие rollback-сетевого кода и полноценного кроссплея, что должно обеспечить комфортные онлайн-сражения между игроками на разных платформах.

Avatar Legends: The Fighting Game создаётся студией Gameplay Group International в сотрудничестве с Paramount Games. Игра предложит динамичные бои с использованием стихийных способностей персонажей из вселенной «Аватара», сохранив фирменный визуальный стиль благодаря полностью рисованной 2D-анимации.

Avatar Legends: The Fighting Game выходит 23 июля на PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam), а также на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.