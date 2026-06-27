Стартовали предзаказы файтинга Avatar Legends: The Fighting Game

Студия Gameplay Group International опубликовала новый ролик и открыла цифровые предзаказы файтинга во вселенной Аватара. Новая демонстрация игрового процесса приурочена именно к запуску продаж на современных платформах, включая ПК и консоли текущего поколения.

Официальный релиз проекта запланирован на 23 июля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК. Игроки, которые оформят покупку заранее, получат эксклюзивный доступ к закрытому бета-тестированию с поддержкой кроссплея в период с 2 по 5 июля.

На момент выхода файтинг предложит 12 играбельных бойцов, полноценную сюжетную кампанию, режимы тренировок и качественный сетевой код rollback netcode. Разработчики делают упор на детальное воссоздание оригинальной стилистики двух мультсериалов от Paramount.

Презентация трейлера также раскрыла состав персонажей первого года, среди которых Айро, Тай Ли, Лин Бейфонг и Болин. Последний, пятый слот в сезонном пропуске авторы решили отдать на выбор самим геймерам с помощью открытого голосования.

Само голосование за пятого бойца первого года начнется в конце лета 2026 года и будет доступно исключительно для игроков, которые оформили предварительный заказ на любое издание игры. Разработчики уже объявили список из пяти кандидатов, между которыми предстоит выбирать игровому сообществу:

Амон (Amon)

(Amon) Кувира (Kuvira)

(Kuvira) Царь Буми (King Bumi)

(King Bumi) Асами (Asami)

(Asami) Тензин (Tenzin)

Поскольку сам сбор голосов начнется только ближе к концу лета, прямо сейчас открыть форму или проголосовать на сайте нельзя. На данном этапе разработчики лишь собирают списки предзаказов, чтобы позже выслать доступ к голосованию покупателям.