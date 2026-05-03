В новом трейлере Avatar Legends: The Fighting Game показали геймплей за Сокку

Avatar Legends: The Fighting Game вступает в финальную стадию разработки, и проходящая выставка EVO Japan 2026 стала хорошей возможностью раскрыть больше подробностей о предстоящем файтинге.

Разработчики Gameplay Group International, известные по таким работам, как Them's Fightin' Herds и Diesel Legacy: The Brazen Age, усердно работают над первой за долгое время крупной игрой во вселенной Аватара. С каждого шага становится ясно, что это действительно хорошо подготовленная команда, стремящаяся раскрыть весь потенциал этой вселенной.. Для мероприятия EVO Japan 2026 был выпущен трейлер персонажа, Сокки, одного из самых знаковых воинов вселенной Аватара от Nickelodeon.

Стоит напомнить, что Сокка — один из героев мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», воин из Южного племени Воды и брат Катары. Несмотря на отсутствие контроля над стихиями, он отличается интеллектом, чувством юмора и стратегическим талантом. Со временем он превращается из несколько безрассудного мальчика в ответственного лидера, выступая в роли «мозга» команды Аанга и доказывая, что хитрость и решительность могут быть так же важны, как и магия.