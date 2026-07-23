Версию файтинга Avatar Legends для консолей Xbox внезапно перенесли за день до релиза

Разработчики из Gameplay Group International объявили о вынужденном переносе версии грядущего двухмерного файтинга Avatar Legends: The Fighting Game для консолей Xbox Series X/S. Неприятное известие для фанатов франшизы было опубликовано менее чем за 24 часа до запланированного мирового релиза. По официальным данным, новой датой выхода игры на американских приставках теперь значится 3 сентября 2026 года.

В качестве основной причины столь резкого изменения планов авторы назвали непредвиденные технические проблемы, которые возникли во внутренней фоновой архитектуре системы. При этом создатели поспешили успокоить игроков, сообщив, что все оформленные ранее предварительные заказы останутся полностью активными. Дополнительное время будет потрачено на исправление сетевого кода и проведение финальных тестов для достижения стабильной работы проекта.

На остальных ранее заявленных игровых платформах официальный релиз долгожданного файтинга состоится строго по графику. Уже сегодня, 23 июля 2026 года, опробовать боевые механики смогут пользователи персональных компьютеров в магазине Steam, а также владельцы консолей PlayStation 5 и Nintendo Switch. Более того, разработчики отдельно подтвердили, что в течение текущего календарного года проект также будет запущен на консоли Nintendo Switch 2.

Однако вместе с новостью о переносе издатель сообщил об урезании некоторых функций на портативной консоли Nintendo на самом старте продаж. Версия игры для гибридной системы будет временно продаваться исключительно в стандартном электронном издании. Обладателям этой приставки в первые недели будет недоступен общий кроссплей с другими платформами, а сама игра не получит никакой языковой локализации, кроме оригинальной английской версии.