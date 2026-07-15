За неделю до релиза файтинга Avatar Legends выяснилось, что за игру отвечает обвиняемый в домогательствах разработчик

Еще не вышедший файтинг по богатой анимационной вселенной "Аватара" оказался в центре громкого скандала всего за несколько дней до своего официального релиза, намеченного на 23 июля. В сети обратили внимание, что в состав создателей Avatar Legends: The Fighting Game входит Майк Займонт — ветерана индустрии, чье имя тесно связано с серьезными обвинениями в домогательствах и даже судебными разбирательствами.

После того как информация о его причастности завирусилась в социальных сетях, издательство Paramount Game Studios было вынуждено дать официальный комментарий изданию PC Gamer. Представители компании подтвердили, что Займонт действительно трудится в студии. Как сообщается, сейчас он занимает должность программиста и отвечает за бэкенд, архитектуру движка и неткод.

Майк Займон в сообществе поклонников файтингов считается довольно токсичной фигурой. Ранее он был ключевым разработчиком популярной игры Skullgirls и экшена Indivisible в студии Lab Zero Games. Его карьера там со скандалом прервалась после массовых обвинений со стороны коллег. Сотрудники заявляли, что Займонт регулярно отпускал неуместные комментарии сексуального характера, принуждал к физическому контакту, оскорблял подчиненных и использовал личные данные для угроз, а также «прославился» неуместными шутками о гибели Джорджа Флойда.

Тот инцидент привел к фактическому развалу Lab Zero и долгим судебным тяжбам о незаконном увольнении, которые завершились конфиденциальным мировым соглашением сторон лишь недавно — в апреле 2026 года.

Новость об участии скандального разработчики в создании проекта по вселенной «Аватара» предсказуемо вызвала волну негатива. Художница Ирен Кох, много лет проработавшая над официальными комиксами по «Легенде о Корре», выразила публичное разочарование ситуацией отметив, что гордится своим вкладом во франшизу и крайне расстроена участием Займонта. В социальных сетях также призывают игроков воздержаться от покупки Avatar Legends: The Fighting Game.

Несмотря на этот, стоит отметить, что еще в 2023 году, когда стало известно о найме Займонта в эту студию для работы над их предыдущей игрой, бывший генеральный директор компании Кристина Сили оправдывала это решение решение. По ее словам, людям необходимо давать «шанс на искупление», чтобы они могли доказать, что изменились в лучшую сторону.