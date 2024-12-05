Загадочный файтинг по "Легенде об Аанге" так и останется загадкой - Maximum Entertainment отменила разработку игры

Файтинг по вселенной «Аватар: Легенда об Аанге» отправляется на полку. Maximum Entertainment тихонько свернула разработку игры, которую анонсировала в начале этого года.

Как оказалось, у компании серьёзно пошатнулись дела — продажи рухнули на треть, а расходы наоборот выросли на 35%. Судя по финансовому отчёту, Maximum пришлось расстаться с кругленькой суммой в 13,2 миллиона евро, списав её на неудачные релизы и закрытые проекты. К тому же вместе с «Аватаром» под нож пошли ещё два проекта — Mudfest и Project Velos.

И теперь мы даже не узнаем, какой могла быть эта игра. За всё время разработчики держали проект в такой тайне, что не показали ни единого кадра. Так что остаётся только гадать, что они имели в виду под странным описанием «соревновательный многопользовательский файтинг» — формулировка, которая сама по себе вызывала немало вопросов у любителей жанра.