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Avatar: The Last Airbender (2027) 2027 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7 3 оценки

Paramount Game Studios и Saber Interactive анонсировали новый AAA-экшен во вселенной "Аватара"

butcher69

Paramount Game Studios и Saber Interactive анонсировали новый AAA-экшн RPG во вселенной «Аватара». В игре игроки смогут управлять совершенно новым Аватаром, который жил задолго до событий, связанных с Аангом и Коррой. Этот персонаж ранее не появлялся в серии, что обещает свежий взгляд на мир и его историю.

Проект находится на ранней стадии разработки, поэтому подробностей пока мало. Однако разработчики утверждают, что это будет самая масштабная видеоигра в истории франшизы.

Ожидается, что игра выйдет на ПК и консолях, но точные даты релиза пока не объявлены.

47
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
FairUlu

ААААватар: Происхождение. Часть 1.

7
RattyCarina

С одной стороны, хорошая новость, но учитывая тенденции в индустрии кино и игр. Меня терзают очень смутные сомнения по поводу игры. Посмотрим конечно, однако, лучше не строить ложных надежд.

4
Talendor3

о, это мы ждем, может на этот раз сделают нормальную игру по вселенной

4
Arik 8100

Когда вижу три бУквы подряд ААА сразу пахнет гов...ом!

3
UbiSergei

в главных ролях лысый

2
FairUlu

Дизель сможет, у него стихия Семьи, самая мощная.

17
MadPyramus
6
RPG fan of games

Прикольно, надеюсь дадут создать своего аватара.

2
SOLUS5678

Тут плакать или смеяться стоит. Играл я как то в игру про Корру, ничего так игрушка была.

1
Пользователь ВКонтакте

Большая игра по аватару😳😳 // Алексей Кармадонов

0
Alex40001

"задолго до событий, связанных с Аангом и Коррой"

avatar.fandom

0
USAROKSTARONE

типо 1 нормальная игра по автару

0
Аристов--Черный

Даёшь ремейк SW KOTOR!!! Аватар мог бы и подождать. И так уже осовременивали его:)

0
Landser68

не надо пожалуйста, вы уже сериал от нетфликса выпустили и даже гребаный фильм... не надо добивать вселенную

0
Wlados3d

Новость хорошая. Единственное смущает то, что у них есть уже пример такого коллаба по кино/мульти франшизе - игра Evil Dead: The Game. Довольно посредственная, явно сделана просто на заказ

0
Угрюмый_Кот

Блин, у этой вселенной огромный потенциал

Но к сожалению учитывая нынешнее время толерастии, скорее всего будет провал... И все сочтут что сама вселенная никому не интересна.

Этой игре бы очень подошла стилистика из геншина и боевка

Но без открытого мира. Там он нахер не сдался

0
Pastoral

А стрелка на ЛБУ что показывает? И зачем она там?

0
Fluffy_Creep

Когда лень придумывать собственную вселенную, можно использовать готовую, но не привязываться к текущему сюжету, а просто указать временной промежуток «n лет до событий». Оригинально однако...

-2
yariko ookami

Согласен, не оригинально. Но тут главное попасть в лор-игры, что не всегда может хорошо получится. Зависит уже от разработчиков как они постараются.

1
Wolfenstein

очередной кал по сюжету ни о чем

-8