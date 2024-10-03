Paramount Game Studios и Saber Interactive анонсировали новый AAA-экшен во вселенной "Аватара"

Paramount Game Studios и Saber Interactive анонсировали новый AAA-экшн RPG во вселенной «Аватара». В игре игроки смогут управлять совершенно новым Аватаром, который жил задолго до событий, связанных с Аангом и Коррой. Этот персонаж ранее не появлялся в серии, что обещает свежий взгляд на мир и его историю.
Проект находится на ранней стадии разработки, поэтому подробностей пока мало. Однако разработчики утверждают, что это будет самая масштабная видеоигра в истории франшизы.
Ожидается, что игра выйдет на ПК и консолях, но точные даты релиза пока не объявлены.
ААААватар: Происхождение. Часть 1.
С одной стороны, хорошая новость, но учитывая тенденции в индустрии кино и игр. Меня терзают очень смутные сомнения по поводу игры. Посмотрим конечно, однако, лучше не строить ложных надежд.
о, это мы ждем, может на этот раз сделают нормальную игру по вселенной
Когда вижу три бУквы подряд ААА сразу пахнет гов...ом!
в главных ролях лысый
Дизель сможет, у него стихия Семьи, самая мощная.
Прикольно, надеюсь дадут создать своего аватара.
Тут плакать или смеяться стоит. Играл я как то в игру про Корру, ничего так игрушка была.
Большая игра по аватару😳😳 // Алексей Кармадонов
"задолго до событий, связанных с Аангом и Коррой"
avatar.fandom
типо 1 нормальная игра по автару
Даёшь ремейк SW KOTOR!!! Аватар мог бы и подождать. И так уже осовременивали его:)
не надо пожалуйста, вы уже сериал от нетфликса выпустили и даже гребаный фильм... не надо добивать вселенную
Новость хорошая. Единственное смущает то, что у них есть уже пример такого коллаба по кино/мульти франшизе - игра Evil Dead: The Game. Довольно посредственная, явно сделана просто на заказ
Блин, у этой вселенной огромный потенциал
Но к сожалению учитывая нынешнее время толерастии, скорее всего будет провал... И все сочтут что сама вселенная никому не интересна.
Этой игре бы очень подошла стилистика из геншина и боевка
Но без открытого мира. Там он нахер не сдался
А стрелка на ЛБУ что показывает? И зачем она там?
Когда лень придумывать собственную вселенную, можно использовать готовую, но не привязываться к текущему сюжету, а просто указать временной промежуток «n лет до событий». Оригинально однако...
Согласен, не оригинально. Но тут главное попасть в лор-игры, что не всегда может хорошо получится. Зависит уже от разработчиков как они постараются.
очередной кал по сюжету ни о чем