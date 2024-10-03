Paramount Game Studios и Saber Interactive анонсировали новый AAA-экшен во вселенной "Аватара"

Paramount Game Studios и Saber Interactive анонсировали новый AAA-экшн RPG во вселенной «Аватара». В игре игроки смогут управлять совершенно новым Аватаром, который жил задолго до событий, связанных с Аангом и Коррой. Этот персонаж ранее не появлялся в серии, что обещает свежий взгляд на мир и его историю.

Проект находится на ранней стадии разработки, поэтому подробностей пока мало. Однако разработчики утверждают, что это будет самая масштабная видеоигра в истории франшизы.

Ожидается, что игра выйдет на ПК и консолях, но точные даты релиза пока не объявлены.