Ролевая игра по "Аватару" от Saber Interactive больше не разрабатывается, но проект могут вернуть в будущем

Paramount Games Studio подтвердила, что ранее анонсированная RPG по «Аватару: Легенде об Аанге» больше не находится в разработке. Игра создавалась Saber Interactive и планировалась как часть вселенной Avatar Legends, с обещанием стать крупнейшей видеоигрой франшизы.

Шон Киттельсен, руководитель креатива студии, отметил, что проект не был в производстве на момент создания нового подразделения, но мир «Аватара» остаётся приоритетным для студии. Он добавил, что при наличии подходящей команды и возможностей студия с радостью вернётся к созданию AAA-игры по вселенной Аанга.

Кроме того, Paramount подтвердила, что Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin не является продолжением ранее анонсированного проекта THQ Nordic и Black Forest Games, который также был отменён.