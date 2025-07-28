Классическая CRPG Avernum 4 совсем скоро получит амбициозный ремастер после огромного успеха на Kickstarter

Почти через два десятилетия после выхода оригинальной Avernum 4 разработчики из Spiderware Software готовятся представить амбициозный ремастер этой классической CRPG. Успешная кампания на Kickstarter, стартовавшая в августе 2024 года и собравшая почти 100 тысяч долларов от более тысячи спонсоров, позволила возродить игру, которая впервые вышла в 2005 году и стала последним дополнением к популярной серии Avernum.
Основатель Spiderware Джефф Вогель в недавнем обновлении сообщил, что работа над проектом почти завершена: «Мы доводим до ума последние мелочи — документацию и прочее. Первая группа тестеров уже тщательно проверила игру, и она выглядит очень солидно. Балансировка выполнена, и игра действительно увлекательна». Он также отметил, что уже к концу августа Windows-версия будет готова к тестированию, а релиз намечен на октябрь 2025 года.
Ремастер Avernum 4 под названием Greed and Glory не ограничится лишь обновленной графикой. Команда разработчиков переработала каждый элемент — от текстов и звуков до графики и игровых встреч. В проект добавлены новые приключения, сюжетные линии и способности, что значительно расширит игровой опыт по сравнению с оригиналом.
Игроков ждет обширный подземный мир Авернума, полный богатств, опасностей и политических интриг. В классическом для пошаговых RPG стиле вам предстоит собрать свою команду, отточить мастерство тактических боев и пройти через сложные подземелья, чтобы раскрыть скрытые тайны этого мрачного фэнтезийного мира. Особое внимание уделяется выбору между несколькими враждующими фракциями — каждая из них претендует на власть и вашу поддержку, а решения игрока могут привести либо к миру, либо к хаосу и упадку.
Возрождение Avernum 4 в виде Greed and Glory подчеркивает растущий тренд на ремейки и ремастеры классических игр, подобных недавно обновлённым Dawn of War, Tony Hawk’s Pro Skater и Tomb Raider. Эта игра обещает стать значимым событием для поклонников жанра и привлечь новых игроков, ищущих глубокий, продуманный и атмосферный опыт.
Больше информации и возможность предзаказа доступны на странице Avernum 4: Greed and Glory в Steam. Релиз запланирован на октябрь 2025 года — и это отличный повод вновь окунуться в классический мир фэнтези с современным оформлением и улучшенным геймплеем.
имхо тут ремейк нужен а не ремастер
Целых 100 тысяч долларов от горстки фанатов, вот это бюджет. Поделка 20 летней давности на том же доисторическом движке вдруг стала чем то значимым. Сам разработчик хвалит свою игру, невероятно. Новые приключения это видимо 2 дополнительных квеста по сбору паучьих желез. Растущий тренд это продавать старьё под видом откровения. Глубокий мир это 50 часов гринда в коричневых пещерах и простыни текста которые никто не осилит.
так он еще ж не релизнулсыя?
Надежда...