Классическая CRPG Avernum 4 совсем скоро получит амбициозный ремастер после огромного успеха на Kickstarter

Почти через два десятилетия после выхода оригинальной Avernum 4 разработчики из Spiderware Software готовятся представить амбициозный ремастер этой классической CRPG. Успешная кампания на Kickstarter, стартовавшая в августе 2024 года и собравшая почти 100 тысяч долларов от более тысячи спонсоров, позволила возродить игру, которая впервые вышла в 2005 году и стала последним дополнением к популярной серии Avernum.

Основатель Spiderware Джефф Вогель в недавнем обновлении сообщил, что работа над проектом почти завершена: «Мы доводим до ума последние мелочи — документацию и прочее. Первая группа тестеров уже тщательно проверила игру, и она выглядит очень солидно. Балансировка выполнена, и игра действительно увлекательна». Он также отметил, что уже к концу августа Windows-версия будет готова к тестированию, а релиз намечен на октябрь 2025 года.

Ремастер Avernum 4 под названием Greed and Glory не ограничится лишь обновленной графикой. Команда разработчиков переработала каждый элемент — от текстов и звуков до графики и игровых встреч. В проект добавлены новые приключения, сюжетные линии и способности, что значительно расширит игровой опыт по сравнению с оригиналом.

Игроков ждет обширный подземный мир Авернума, полный богатств, опасностей и политических интриг. В классическом для пошаговых RPG стиле вам предстоит собрать свою команду, отточить мастерство тактических боев и пройти через сложные подземелья, чтобы раскрыть скрытые тайны этого мрачного фэнтезийного мира. Особое внимание уделяется выбору между несколькими враждующими фракциями — каждая из них претендует на власть и вашу поддержку, а решения игрока могут привести либо к миру, либо к хаосу и упадку.

Возрождение Avernum 4 в виде Greed and Glory подчеркивает растущий тренд на ремейки и ремастеры классических игр, подобных недавно обновлённым Dawn of War, Tony Hawk’s Pro Skater и Tomb Raider. Эта игра обещает стать значимым событием для поклонников жанра и привлечь новых игроков, ищущих глубокий, продуманный и атмосферный опыт.

Больше информации и возможность предзаказа доступны на странице Avernum 4: Greed and Glory в Steam. Релиз запланирован на октябрь 2025 года — и это отличный повод вновь окунуться в классический мир фэнтези с современным оформлением и улучшенным геймплеем.