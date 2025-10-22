Состоялся релиз ремастера классической RPG Avernum 4: Greed and Glory

Студия Spiderweb Software выпустила в Steam ролевую игру Avernum 4: Greed and Glory, которая является ремастером одноименной культовой классики 2005 года. Проект уже доступен для покупки на ПК под управлением Windows и macOS.

Avernum 4: Greed and Glory предлагает игрокам отправиться в эпическое фэнтезийное приключение в огромном подземном мире. Это пошаговая RPG с открытым сюжетом, где предстоит исследовать обширные подземелья, сражаться с разнообразными противниками и взаимодействовать с несколькими фракциями. Игроки смогут сами решать, принести ли мир землям Авернума или предать его ради собственной выгоды.

Разработчики отмечают, что ремастер получил значительно расширенную историю, а также множество новых подземелий, персонажей и заданий. Игровой процесс предлагает сложную тактическую систему с более чем сотней различных способностей, черт и заклинаний. Эта часть является началом трилогии Великих Испытаний Авернума, и для ее прохождения не требуется знание предыдущих игр серии.

В честь выхода до 29 октября на игру действует скидка 10%. Стоит отметить, что проект не имеет поддержки русского языка. По случаю релиза разработчики также проведут несколько прямых трансляций, где расскажут об игре и истории серии.