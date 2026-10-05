Скорость, магия и паркур: вышел трейлер демоверсии платформера Avlo the Imp Wizard

Студия Badlife Games представила официальный трейлер демоверсии - Avlo the Imp Wizard. Это динамичный 2D-платформер, главная ставка в котором сделана на физику движения, скорость и стильное прохождение.

Проект уже обзавелся бесплатной демоверсией, которую можно опробовать лично.

О чем игра?

Сюжет рассказывает об импульсивном бесёнке-волшебнике по имени Авло и его верной напарнице — героине Лото. Вместе им предстоит отправиться в опасное путешествие через всё Скверное Королевство (Gnarly Kingdom), чтобы остановить коварные планы Злобного Колдуна. По пути герои столкнутся со своими страхами, встретят кучу забавных друзей и опасных врагов, постепенно раскрывая свои истинные силы.

Ключевые особенности геймплея:

Инерция и паркур: Основа игрового процесса — поддержание высокой скорости (momentum). Игрокам нужно комбинировать прыжки, рывки и магические способности, чтобы пролетать уровни на одном дыхании.

Свобода фристайла: Каждую полосу препятствий можно проходить десятками разных способов. Игра поощряет импровизацию, позволяя комбинировать трюки и находить скрытые альтернативные маршруты на этапах.

Рай для спидраннеров: Уровни спроектированы так, чтобы бросать вызов вашей реакции. Главная цель — добраться до финиша за минимально возможное время.

Скачать бесплатное демо и добавить игру в список желаемого можно на официальной странице Avlo the Imp Wizard в Steam. Точная дата полноценного релиза на ПК пока не объявлена.